Происшествия
49 минут назад
В Сети появилось видео расправы над мотоциклом в Липецке
Несколько парней сбросили мотоцикл в Липовку
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Как сообщал GOROD48, сегодня под утро в баре возле площади Революции возник конфликт байкера и компанией молодых людей.
Байкера избили а его мотоцикл выбросили в речку Липовку.
Полиция по данному факту проводит проверку.
В соцсети "ВКонтатке" появилось видео, на котором молодые люди сбрасывают "Хонду" в Липовку.
Из-за ненормативной лексики GOROD48 отредактировал видео.
Байкера избили а его мотоцикл выбросили в речку Липовку.
Полиция по данному факту проводит проверку.
В соцсети "ВКонтатке" появилось видео, на котором молодые люди сбрасывают "Хонду" в Липовку.
Из-за ненормативной лексики GOROD48 отредактировал видео.
справились
Бим
Григорий
По моему это низкий поступок чертей
вова
горожанин