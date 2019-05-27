Происшествия

49 минут назад

В Сети появилось видео расправы над мотоциклом в Липецке

6 1970
#драка #байкер #мотоцикл
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В Сети появилось видео расправы над мотоциклом в Липецке

Несколько парней сбросили мотоцикл в Липовку

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Как сообщал GOROD48, сегодня под утро в баре возле площади Революции возник конфликт байкера и компанией молодых людей.

Байкера избили а его мотоцикл выбросили в речку Липовку.

Полиция по данному факту проводит проверку.

В соцсети "ВКонтатке" появилось видео, на котором молодые люди сбрасывают "Хонду" в Липовку.

Из-за ненормативной лексики GOROD48 отредактировал видео.
6 1970
#драка #байкер #мотоцикл
1

Комментарии (6)

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справились

6 минут назад
но жизнь всегда все расставляет по местам. когда-нибудь и их выбросят в вонючий ручей. или случится что-то пострашнее. плохая карма го внять людям
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Бим

8 минут назад
Чтоб не ездил по ночам, не будил пацанов. ПС: жалко Липовку.
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Григорий

8 минут назад
Петухи просто какие то
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По моему это низкий поступок чертей

21 минуту назад
Это стремно, ну повздорили вы ну подрались и то толпой на одного как педики. А имущество зачем поганить черти?
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вова

36 минут назад
неправильная парковка по ходу
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горожанин

36 минут назад
дибилы они и в африке дибилы
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