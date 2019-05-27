В Липецке мотоцикл байкера после драки выбросили в речку Липовку

Конфликт произошел сегодня под утро

В речку Липовка у площади Революции лежит мотоцикл "Хонда", привлекая внимание прохожих.



По данным GOROD48, сегодня под утро в баре неподалеку возник конфликт байкера и подвыпившей компании.



Байкер повергся избиению, а его мотоцикл выбросили в речушку.



Полиция проводит проверку.

