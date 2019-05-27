Происшествия

сегодня, 10:41

В Липецке мотоцикл байкера после драки выбросили в речку Липовку

34 3792
#драка #байкеры
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В Липецке мотоцикл байкера после драки выбросили в речку Липовку

Конфликт произошел сегодня под утро

В речку Липовка у площади Революции лежит мотоцикл "Хонда", привлекая внимание прохожих.

По данным GOROD48, сегодня под утро в баре неподалеку возник конфликт байкера и подвыпившей компании.

Байкер повергся избиению, а его мотоцикл выбросили в речушку.

Полиция проводит проверку.
34 3792
#драка #байкеры
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Комментарии (34)

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Гость

1 минуту назад
Комментарии наглядно показывают контингент данного города.а если сбросили трактор или автомобиль?или скейтборд?бейте скейтбордистов и автолюбителей?)город, в котором проживает 85% быдла, встал на защиту быдла.типичная история.не важно на чем парень ездит и кто виноват в конфликте.если повздорили, достаточно урегулировать конфликт словесно, либо грубой силой, приемлемо да.но порча чужого имущества это уже лишние понты, и беспредел.и вы господа комментаторы, в этом г... и живёте.поощрая имбицилов и принимая их сторону.
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Ослы- Заменитель Байков !

10 минут назад
Даешь ослонизацию России !!!
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Ослы

12 минут назад
В думе , Ослы совете федерации , Президент старый осел ,Осел созвучное животное для России,Артамонов ,опять же вылитый осел ,ОСЕЛ движитель Путинской !!!России!!!.
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Алиса

12 минут назад
Чем, точно, точно! Задрали эти лошки.
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Чем

14 минут назад
Меньше байкеров, тем лучше город , Байкеров в расход !.
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Викторм

17 минут назад
Читатель, На ослах полезнее и экологически чисто,Ослы шикарно подходят для путинской Экономики!.
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Юпитер

19 минут назад
Везде , ОДНО И ТО ЖЕ ! «В г. Великие Луки на ул.Зверева д. 37 располагается питейное заведение «Главпаб». Каждую ночь там собираются люди, которые выпив, громко разговаривают, кричат, часто происходят драки, нередко приезжают автомобили со включенной музыкой и всё это стабильно в период времени от 23:00 до 03:00 ночи. Спать невозможно. Не единожды жители ближайших домов вызывали сотрудников полиции, но все безуспешно. Написаны заявления к участковому, с владельцами проведены беседы, усилены наряды ППС, но ситуация не меняется вообще.
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Читатель

19 минут назад
Ну давайте на ослах теперь ездить будем.
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Житель

29 минут назад
Таких безпредельщиков нужно обязательно найти и наказать,быдлятину нужно искоренять,тем более в городе,да и в деревне тоже,но в деревне быдланы и то адекватнее стали
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мотолюбитель

36 минут назад
посмотрите видео. Это три дибила похожих на бомжей
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