Происшествия
сегодня, 10:41
В Липецке мотоцикл байкера после драки выбросили в речку Липовку
Конфликт произошел сегодня под утро
В речку Липовка у площади Революции лежит мотоцикл "Хонда", привлекая внимание прохожих.
По данным GOROD48, сегодня под утро в баре неподалеку возник конфликт байкера и подвыпившей компании.
Байкер повергся избиению, а его мотоцикл выбросили в речушку.
Полиция проводит проверку.
По данным GOROD48, сегодня под утро в баре неподалеку возник конфликт байкера и подвыпившей компании.
Байкер повергся избиению, а его мотоцикл выбросили в речушку.
Полиция проводит проверку.
Гость
Ослы- Заменитель Байков !
Ослы
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