Общество
сегодня, 09:14
Полумарафон в Липецке: что за кадром
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Одни бегут - другие стоят
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Сегодня в Липецке проходит большой спортивный праздник - полумарафон. Для его проведения в центре города перекрыли часть улиц. Соответственно, оставшиеся увязли в пробках. Безнадежно стоит улица Желябова, значительно снизилась скорость движения на улицах Ленина и Пролетарской. Автобусы, следующие на Сокол, вместо улицы Плеханова едут по улице Ленина. Тут маршрутки и муниципальный транспорт сами себе назначают остановки и высаживают пассажиров. Ситуацию осложняет то, что по обе стороны улицы запаркованы машины. Часто - и в два ряда.
Вести полумарафон в Липецк приехал Дмитрий Губерниев. Ведущий в своём Instagram отметил, «Для бешеного комментатора 500 вёрст - не крюк». Ещё вчера вечером Губерниев вёл в Подмосковье концерт.
В социальных сетях активны и другие участники праздника. Например, гость из Твери отметил хорошие липецкие дороги.
А тем временем Дмитрий Губерниев не отказывает полумарафонцам в совместных фото.
Вести полумарафон в Липецк приехал Дмитрий Губерниев. Ведущий в своём Instagram отметил, «Для бешеного комментатора 500 вёрст - не крюк». Ещё вчера вечером Губерниев вёл в Подмосковье концерт.
В социальных сетях активны и другие участники праздника. Например, гость из Твери отметил хорошие липецкие дороги.
А тем временем Дмитрий Губерниев не отказывает полумарафонцам в совместных фото.
11 1465
ДА УЖ
Балельщик
Вот
Сталевар
.....
Липчанин
Джентльмен удачи
Ворчун
Андрей Чикаго
За кадром