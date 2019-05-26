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сегодня, 09:14

Полумарафон в Липецке: что за кадром

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#полумарафон
Полумарафон в Липецке: что за кадром

Одни бегут - другие стоят

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Сегодня в Липецке проходит большой спортивный праздник - полумарафон. Для его проведения в центре города перекрыли часть улиц. Соответственно, оставшиеся увязли в пробках. Безнадежно стоит улица Желябова, значительно снизилась скорость движения на улицах Ленина и Пролетарской. Автобусы, следующие на Сокол, вместо улицы Плеханова едут по улице Ленина. Тут маршрутки и муниципальный транспорт сами себе назначают остановки и высаживают пассажиров. Ситуацию осложняет то, что по обе стороны улицы запаркованы машины. Часто - и в два ряда.

Вести полумарафон в Липецк приехал Дмитрий Губерниев. Ведущий в своём Instagram отметил, «Для бешеного комментатора 500 вёрст - не крюк». Ещё вчера вечером Губерниев вёл в Подмосковье концерт.

В социальных сетях активны и другие участники праздника. Например, гость из Твери отметил хорошие липецкие дороги

А тем временем Дмитрий Губерниев не отказывает полумарафонцам в совместных фото.





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#полумарафон

Комментарии (11)

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ДА УЖ

3 минуты назад
Сколько в Липецке дармоедов.
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Балельщик

4 минуты назад
Сборная России по хоккею играла ка наша власть расхлябана не соблюдая дисциплину и правила и проиграла Финам где был полный порядок и дисциплина . Вот так мы и живем у Финов социальная государство у нас воровской капитализм и бардак.
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Вот

14 минут назад
С_ ВОЛОЧИ! ДАЙТЕ ВЫЕХАТЬ РАБОТАЮЩИМ ЛЮДЯМ!
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Сталевар

19 минут назад
Организаторов этого бардотка нужно повесить на площади металлургов !
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.....

20 минут назад
Никто не подумал о жителях центра! Всегда оставляли выезд или с Плеханова или с Зегеля, даже когда парады с ветеранами шли. Нас замкнули полностью! Менты не пропускают пересечь Плеханова на Интернациональную (она не перекрыта) Хотя сейчас все на площади Героев!! С людьми никто не считается! Телепортация осталась, как вариант. В сторону Сокола если надо. Сколько пешком идти? Автобусы то тоже не ходят. Ведь можно было где-то на окраине бегать! Или хотя бы по одной улице : Ленина например и к нижнему парку! Все для НАРОДА!!! ПЛАТНЫЙ ЗАБЕГ!! ответить
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Липчанин

24 минуты назад
Пробки, пробки и еще раз пробки! А почему бы не провести это мероприятие в "Форест Парке" , на специально построенных Олимпийских кольцах . Ведь там "все для спорта"! Заодно Губерниев оценил бы этот уникальный Олимпийский объект, про который нам так много вещали наши "главные спортсмены"!!!
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Джентльмен удачи

27 минут назад
А Динамо бежит?
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Ворчун

28 минут назад
Уберите эту рожу! Даже новость открыть боялся!
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Андрей Чикаго

50 минут назад
Блин какие классные фото. Я на пьедестале щелкнусь. Если добегу конеччно.
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За кадром

50 минут назад
Люди не могут попасть на работу, не могут отвезти родственников в аэропорт, просто выехать по своим делам! Из военного городка ведет ОДНА дорога и та перекрыта. Террористов не надо - организаторы этого проплаченного лжеспортивного мероприятия в их роли.
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