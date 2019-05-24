Неустановленный водитель выбил с дороги иномарку, та зацепила детскую коляску

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Серьезное ДТП произошло вчера в поселке Лев Толстой на улице Пионерской. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю, приближающемуся по главной и допустил столкновение с автомобилем «Киа Сид» под управлением 21-летнего водителя. После столкновения, водитель «Киа Сид» потерял управление, машина выехала на пешеходную дорожку где сбила детскую коляску, а затем врезалась в ограждение дома. В результате ДТП пострадала девятимесячная девочка, находившийся в коляске. Ребенок доставлен родителями в ГУЗ «Лев Толстовская РБ», после оказания помощи отпущен домой.23 мая в 10:00 на улице Краснозаводской в Липецке водитель неустановленного автомобилем, сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Девушка получила травму, ей оказали помощь в больнице.

Еще одно ДТП с пешеходом зарегистрировано в городе Грязи. Здесь в 18:45 на улице Орджоникидзе 58-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Школьник госпитализирован в ГУЗ «Областная детская больница». По предварительным данным, водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением. Окончательные причины ДТП установит расследование.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1445 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1061 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Госавтоинспекция напоминает: взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.