Происшествия

54 минуты назад

Неустановленный водитель выбил с дороги иномарку, та зацепила детскую коляску

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#Авария #ДТП
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Неустановленный водитель выбил с дороги иномарку, та зацепила детскую коляску

За прошедшие сутки на  дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Серьезное ДТП произошло вчера в поселке Лев Толстой на улице Пионерской. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю, приближающемуся по главной и допустил столкновение с автомобилем «Киа Сид» под управлением 21-летнего водителя. После столкновения, водитель «Киа Сид» потерял управление, машина выехала на пешеходную дорожку где сбила детскую коляску, а затем  врезалась в ограждение дома. В результате ДТП пострадала девятимесячная девочка, находившийся в коляске. Ребенок доставлен родителями в ГУЗ «Лев Толстовская РБ», после оказания помощи отпущен домой. 

23 мая в 10:00 на  улице Краснозаводской в Липецке водитель неустановленного автомобилем, сбил 17-летнюю девушку,  после чего скрылся с места ДТП. Девушка получила травму, ей оказали помощь в больнице.  

Еще одно ДТП с пешеходом зарегистрировано в городе  Грязи. Здесь в 18:45 на улице Орджоникидзе 58-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Школьник госпитализирован в  ГУЗ «Областная детская больница». По предварительным данным, водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением. Окончательные причины ДТП установит расследование.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1445 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1061 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      

Госавтоинспекция напоминает: взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.   

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#Авария #ДТП
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Комментарии (7)

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СЛЕСАРЬ

10 минут назад
Неустановленный автомобиль принадлежит полицейскому... Точняк ... Был там случай, когда женщину наглушняк сбил мент, а свидетелям заткнули рты ...
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МИРОТВОРЕЦ

17 минут назад
за то оч хорошо подчищают коменты ......... оч много раз наблюдал отсутствие моих комментариев в разных новостях )
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В кола

21 минуту назад
Лиза, нет слова ворд, есть слово Word, раз Вы такая внимательная.
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911

27 минут назад
Слава Богу, что находиВШИЙСЯ в коляске ДЕВОЧКА не пострадал. Жертвы ЕГЭ, блин!
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было вконец распоясалось

34 минуты назад
вот такое быдло и жалуется на комментах "про стукачество" .
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Коренная липчанка

35 минут назад
Что это за слово "заципила"? Может зацепила
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Лиза

36 минут назад
Мои глаза! "ЗацЕпила" же. Вас там в ворде уже забанили?
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