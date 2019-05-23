В массовом столкновении на площади Петра пострадал 25-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 мая в Липецке днем в половине одиннадцатого на площади Петра Великого 33-летний водитель «Дэу-Нексии» столкнулся с «Ладой-Приорой» под управлением 31-летнего мужчины, которая, в свою очередь, врезалась в «Форд» с 33-летнимм водителем за рулем и «ГАЗ» под управлением 53-летнего водителя. В ДТП пострадал 25-летний пассажир «Нексии», который с травмами госпитализирован.



В Липецке в начале девятого вечера на улице Гагарина во дворе одного из домов 20-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 10-летнего мальчика, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



В Ельце вечером в начале десятого на улице Костенко водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 51-летнего мужчину, который получил различные травмы, и после оказания помощи был отпущен.



Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1444 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей.



За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 86 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1003 случая превышения скорости.



Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случая механического евстолкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



