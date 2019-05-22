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Алсу все же прокомментировала победу дочери

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#Алсу #голос #шоу
Алсу все же прокомментировала победу дочери

Страсти вокруг результатов шоу «Голос. Дети» не утихают.

35-летняя российская певица и телеведущая Алсу (Абрамова) впервые прокомментировала скандал, поднявшийся вокруг ее десятилетней дочери Микеллы после победы на шестом сезоне телевизионного конкурса "Голос. Дети", пишет «Российская газета».

- Моя дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры. Но я думаю, что все должно хорошо закончиться, - сообщила певица в прямом эфире радиостанции "Серебряный Дождь". Алсу не стала объяснять, что имеет в виду, пообещав дать развернутый комментарий в День защиты детей, 1 июня.

Первый канал был вынужден отменить результаты финала шестого сезона конкурса после того, как были обнаружены следы накрутки голосов в финальном голосовании, определившем победительницу. Теперь финалистов соберут в спецвыпуске передачи на Первом канале, дополняет «Газета.ру».
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#Алсу #голос #шоу

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