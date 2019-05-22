В России
сегодня, 15:18
Алсу все же прокомментировала победу дочери
Страсти вокруг результатов шоу «Голос. Дети» не утихают.
35-летняя российская певица и телеведущая Алсу (Абрамова) впервые прокомментировала скандал, поднявшийся вокруг ее десятилетней дочери Микеллы после победы на шестом сезоне телевизионного конкурса "Голос. Дети", пишет «Российская газета».
- Моя дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры. Но я думаю, что все должно хорошо закончиться, - сообщила певица в прямом эфире радиостанции "Серебряный Дождь". Алсу не стала объяснять, что имеет в виду, пообещав дать развернутый комментарий в День защиты детей, 1 июня.
Первый канал был вынужден отменить результаты финала шестого сезона конкурса после того, как были обнаружены следы накрутки голосов в финальном голосовании, определившем победительницу. Теперь финалистов соберут в спецвыпуске передачи на Первом канале, дополняет «Газета.ру».
- Моя дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры. Но я думаю, что все должно хорошо закончиться, - сообщила певица в прямом эфире радиостанции "Серебряный Дождь". Алсу не стала объяснять, что имеет в виду, пообещав дать развернутый комментарий в День защиты детей, 1 июня.
Первый канал был вынужден отменить результаты финала шестого сезона конкурса после того, как были обнаружены следы накрутки голосов в финальном голосовании, определившем победительницу. Теперь финалистов соберут в спецвыпуске передачи на Первом канале, дополняет «Газета.ру».