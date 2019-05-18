Происшествия

19 минут назад

По факту вырубки деревьев в парке возбуждено уголовное дело

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#парк #вырубка деревьев

На незаконную вырубку деревьев в прокуратуру пожаловалась неравнодушная горожанка.

Как сообщает Allelets.ru со ссылкой на прокуратуру Ельца, следственными органами по факту вырубки деревьев в парке 40-летия Октября в Ельце возбуждено уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Дело возбуждено на основании материалов проверки, сообщения жительницы Ельца о срубленных в парке деревьях

Прокуратура установила, что вырубка деревьев в парке осуществлялась на основании проектно-сметной документации «Благоустройство парка 40-летия Октября в г. Ельце» и муниципального контракта. Проектом, в числе прочего, предусмотрено возведение на территории парка объекта капитального строительства, которое и было осуществлено.

При этом в ходе проверки не было представлено разрешение на проведение строительных работ, связанных с производством земляных работ на озеленённой территории города; заявление о согласовании работ по вынужденному сносу зелёных насаждений, акт обследования, подтверждающий целесообразность вынужденного сноса деревьев и т.д. Разрешение на строительство объекта капитального строительства администрацией Ельца не выдавалось.

Таким образом, в парке незаконно вырубили 18 деревьев, в числе которых лиственница, берёза, тополь, ясень. Российской Федерации причинён экологический ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 240 000 рублей.






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#парк #вырубка деревьев

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Быханов сад

3 минуты назад
Та же история будет....
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