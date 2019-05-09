7 фактов о Великой Отечественной на территории Липецкой области

74 года назад закончилась самая страшная война XX века. Позади были четыре года смертей, разрушений, голода и нужды, но также самоотверженного мужества советских солдат и мирного населения, ковавшего Победу в тылу.

Война накрыла своим огненным крылом шесть районов нынешней Липецкой области. Осенью 1941 года при наступлении на Москву частично были оккупированы Тербунский, Воловский, Елецкий, Становлянский, Измалковский и Долгоруковский районы. Самые тяжелые бои проходили в Тербунском, Воловском и Елецком районах. Тербунский и Воловский районы оказывались под пятой фашиста дважды. Второй раз немцы пришли сюда при наступлении на Сталинград и Кавказ. В этих двух районах немцы оставили наиболее чувствительные раны.В селе Вышнее Большое Воловского района есть памятник сожженным заживо 56 местным жителям. Трагическую историю их гибели знает каждый воловчанин от мала до велика. В ночь на 5 декабря 1941 года в село Вышнее Большое, занятое немцами, пришла советская разведка. Разведчики узнали, что в одном из домов находятся «фрицы». В хату проникли незаметно и без лишнего шума зарезали 11 врагов, но двенадцатый спрятался в сенях под соломой и его не нашли. Когда разведка ушла, выживший немец поднял шум. Наутро фашисты первым делом похоронили своих товарищей, причем, что характерно, 10 «истинных арийцев» закопали в братской могиле, а одного солдата, румына по национальности, швырнули в отдельную яму.Затем захватчики принялись вымещать злость на мирных жителях. Так как почти все мужское население села ушло на фронт, немцы согнали в одну из изб 13 местных мужиков , либо совсем молодых, либо стариков и инвалидов. Из соседних сел привели еще более четырех десятков местных жителей и пленных красноармейцев. Избу подожгли. В огне погибли 56 человек. Спастись удалось двоим – они спрятались в русской печке, закрывшись заслонкой.После войны на месте сгоревшей хаты установили памятник. На нем имена и фамилии 11 человек. Остальные погибшие, увы, остались безымянными. Установить их данные не удалось.В селе Ивановка, или, как она раньше называлась - Шатиловка, немцы устроили концлагерь. Бывшую конюшню на берегу Олыма (два здания-барака) обнесли забором, обтянули колючкой и сгоняли туда всех провинившихся перед оккупационными властями, военнопленных, коммунистов и комсомольцев. Часть из них расстреляли на краю оврага рядом с лагерем. Сегодня никто не знает и сколько человек прошло через лагерь, но точно известно, что 25 января 1943 года, покидая село, немцы подожгли барак-конюшню, в нем заживо сгорели 198 человек.Как вспоминала местная жительница Елена Ивановна Исаева, которой в то время было 13 лет, барак окружили автоматчики, и расстреливали тех, кто пытался выбраться из огня. Несколько человек все же выжили. Среди них оказалась жительница Долгоруково Фекла Полунина. Ей повезло: когда горел барак, артиллерийский снаряд наступавших советских войск пробил в каменной стене конюшни дыру, через которую она и выбралась. Таким образом, спаслись 18 человек.Оставшиеся в живых рассказывали после войны, что узники концлагеря были задействованы в работах по строительству линии обороны, уборке урожая. Кормили их необрушенным вареным просо. Воду в лагерь возили в бочке на телеге, в которую впрягали пленных. Над пленными издевались, с допросов многие не возвращались. Издевались над узниками не только физически, но и морально. Немецкие офицеры развлекались тем, что заставляли красноармейцев катать их верхом по лагерю, стегая плеткой. Медицинская помощь больным в концлагере не оказывалась. Пленных комиссаров и коммунистов в нем долго не держали, их расстреливали и закапывали в яру за бараками.На месте сожженного концлагеря сейчас стоит памятник. Место стало памятным и обихоженным благодаря внучке выжившей Феклы Полуниной – Валентине Зубковой, преподавателю ЛГПУ.Летом 2012 года из села Васильевка Воловского района, от поисковиков клуба «Неунываки» пришла весть – найдено место падения сбитого советского самолета «МиГ-1». При раскопках, на 5-метровой глубине поисковики обнаружили останки летчика, его награды, и документы пилота - лейтенанта Николая Ивановича Кузьменко, 1917 года рождения, уроженца деревни Кеслерово Крымского района Краснодарского края.Поисковики начали розыск возможных родственников пилота. Тогда же им удалось установить, что Николай Кузьменко на фронте был с первых дней, 1 декабря 1941 года награжден медалью «За боевые заслуги». На его счету 86 боевых вылетов. Служил в 503-м истребительном полку. Был командиром звена.В августе 2012 останки Николая Кузьменко были перезахоронены с воинскими почестями в Крымском районе, на Сопке Героев.Поиски родственников Николая Кузьменко безрезультатно длились шесть лет, пока в марте 2018 года в редакцию GOROD48 не пришло письмо от жительницы Украины Ирины Власенко.«Случайно прочитала статью про перезахоронение лейтенанта Николая Кузьменко, погибшего в 1943 году» - написала нам Ирина. – «Моя бабушка, была дочкой его жены. Детей у Николая Кузьменко не было. Уже потом Мария, бывшая жена Николая, вышла замуж во второй раз. Но она всю жизнь любила своего первого мужа, Кузьменко. И в семье память его чтилась всегда. Когда моя бабушка, Надя, узнала, что найдено место гибели Кузьменко, он разрыдалась, потому что добрая память о Николае, осталась в сердцах детей Марии Сергеевны».Липецкие поисковики сейчас планируют поездку на Украину, чтобы вручить родственникам летчика его документы и награды.Высота «Огурец» в Воловском районе – место одних из самых кровавых боев Великой Отечественной на территории нынешней Липецкой области.Бои за высоту продолжались с декабря 1941 по январь 1943 года. Эту высоту также называют воловским «Мамаевым курганом». В 1942-м году при неоднократных попытках частей Красной Армии овладеть высотой 194, которую обороняли около 400 солдат противника, погибли более пяти тысяч советских бойцов. Высоту, ставшую ключевым узлом обороны немцев, части 74 стрелковой дивизии 13 армии генерала Пухова, взяли лишь 28 января 1943 года. При штурме погибли еще около полутора тысяч красноармейцев.С конца 60-х годов прошлого века, на высоте «Огурец» ежегодно проходят раскопки и перезахоронения советских воинов. В «Вахтах памяти» принимают участие, главным образом, липецкий поисковый клуб «Неунываки», а также многие поисковые отряды и клубы со всей страны. За время поисковых работ поисковиками обнаружены и перезахоронены останки более 500 красноармейцев. В прошлом году депутаты областного Совета присвоили высоте почетное звание «Рубеж воинской доблести».Летом 2011 года у сел Озёрки и Каменка Тербунского района поисковики отряда «Зверобой» нашли место падения самолета «ЛаГГ-3» и останки летчика. Им оказался Иван Иванович Симкин, уроженец Москвы, воевавший в 508-м авиаполку 205-й стрелковой дивизии. Его похоронили в братской могиле села Озёрки.С лета 1942 года в районе Озерок и Каменки развернулись ожесточенные бои, которые продолжались более 200 дней. В планы немцев входило нанесение ударов в Воронежском направлении, окружение советских войск западней реки Дон и сосредоточение мощного кулака для удара в Сталинградском направлении и на Кавказ. Задачей советских войск было удержание 28 дивизий немцев именно здесь, не дать их направить на Сталинград. Под Каменкой и Озерками произошло крупнейшее до Прохоровки танковое сражение, в котором приняли участие 350 советских и немецких танков.С задачей удержания немцев на «Тербунском рубеже» красноармейцы справились, заплатив за это 20 тысячами жизней. Поисковики до сих пор находят захоронения наших бойцов. По их свидетельству, на некоторых даже не было военной формы, ребята, призванные, в том числе из Липецка, Задонска, других районов Липецкой области, получив винтовку и боеприпасы, сразу шли в бой и погибали.Немым свидетелем той страшной битвы стал английский танк «Матильда» поставленный Красной армии по ленд-лизу. Но его гибель была банальна – танк затонул в речушке неподалеку от села Вершина.О танке тербунцы знали давно. По их словам, когда-то из речки виднелась его башня, а с пушки танка дети ныряли в воду. И лишь в 2013 году поисковики тербунского «Зверобоя» при помощи многочисленных энтузиастов и волонтеров, начали подъем частей танка. Из реки извлекли носовую часть танка, гусеницы, множество боеприпасов и немецкий пулемет МГ.Историю этого танка «раскопал» липецкий историк Игорь Сдвижков. Оказалось, что в июле 1942-го года части 11 танкового корпуса Красной армии атаковали немцев. Встретив упорное сопротивление противника, командир одной из бригад корпуса - подполковник Крупский, направил танковый батальон в обход немецких позиций. Батальон должен был переправиться через ручей Озерки и ударом во фланг сломить сопротивление врага. При попытке переправы через заболоченный ручей 13 английских танков « Матильда» с их узкими гусеницами намертво застряли в грязи. Экипажи покинули боевые машины и пешком вернулись в расположение корпуса. Танки собирались вытащить из болота, но к концу июля 1942 года пойма реки оказалась между нашими и немецкими позициями. Немцы использовали часть увязших танков под доты и огневые точки.- Дальнейшая же судьба этих танков неясна, - говорит Игорь Сдвижков. – Думаю, какая-то часть танков (если не все), так и осталась там, в болотистой пойме. – Местные жители рассказывали, что в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века, из воронежских заводов приезжали на грузовиках бригады рабочих, резали автогенами всю найденную военную технику и увозили на металлолом. Но это всего лишь рассказы.Пожалуй, самой известной операцией на территории нынешней Липецкой области, стала «Елецкая наступательная». О ней много написано, ведь ее освещали в прессе и книгах известные советские журналисты и писатели, такие как Константин Симонов.Немцы взяли Елец при наступлении на Москву, но удерживали город всего неделю. Но в те несколько дней, с 3 по 9 декабря 1941-го, ельчане хлебнули много горя. Счет погибших шел на сотни, город нещадно бомбили. В архиве GOROD48 сохранились воспоминания ельчанина, известного художника Владимира Даймидзенко, ушедшего из жизни два года назад.- Родился я и вырос в Ельце, окончил местную школу №12, - вспоминает Владимир Дмитриевич. – Как раз после выпускного, грянула беда – началась война. – 22 июня 1941-го, мы с друзьями гуляли по городу и от кого-то услышали о начале войны. Народ на улицах засуетился, мы с пацанами кинулись на улицу Торговую (ныне улица Мира), где стояли радиорепродукторы, и как раз подоспели к выступлению Вячеслава Молотова. Страшно стало. Ельчане шли по улицам с понурой головой. А уже в июле все горожане почувствовали на себе, что такое война – в небе над городом появились бомбардировщики с черными крестами.Жил я в доме на улице Лермонтова. Как-то объявили воздушную тревогу, загудели паровозы в депо, репродукторы, установленные на улицах и началось... Земля дрожала. Со второго этажа дома, где мы жили, были видны взрывы. Бомбили немцы за Сосной. Первые бомбы упали на техникум железнодорожного транспорта. Потом под окнами моего дома промчались несколько грузовых автомобилей, в кузове которых было очень много раненых. Такое мое первое восприятие войны – много крови и потерь. И все это в родном городе…Связала война с Ельцом и легендарного конструктора Михаила Калашникова.Великую Отечественную войну Калашников начал командиром танка. В октябре 1941-го под Брянском танк Калашникова был подбит, сам он получил тяжелое ранение в плечо и серьезную контузию. Был эвакуирован в Трубчевск, а затем в Елец.В елецком госпитале, где ныне располагается ДК Железнодорожников, Калашников начал работать над проектом пистолета-пулемета для нужд Красной Армии. Активно используя техническую литературу из больничной библиотеки, он к моменту выхода из госпиталя создал чертежи нового оружия.В 1945 году Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.