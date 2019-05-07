Происшествия
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Данные о погибших в катастрофе Superjet 100 жителях Липецкой области не подтверждаются
Однако известно о спасенном жителе Задонска.
6 мая ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил данные о погибших в катастрофе лайнера «Superjet 100» на посадочной полосе аэропорта «Шереметьево».
«Среди погибших - жители Мурманской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской, Московской, Ярославской, Новосибирской областей, Хабаровского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, а также Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга», - сказал собеседник агентства.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области, среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе уроженцев или жителей области нет. Не подтвердили данные о погибших липчанах и в силовых структурах.
Однако, в администрации области известно о жителе Задонска, который находился на борту самолета и был среди спасенных.
- Ему будет оказана необходимая помощь, в частности в восстановлении документов, - рассказали в пресс-службе администрации Липецкой области..
Напомним, что вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево во время посадки загорелся самолет «Superjet 100». Из 78 человек, находившихся на борту лайнера, 41 - погиб.
По данным газеты «Коммерсант», следствие по делу об авиакатастрофе рассматривает версию об ошибке пилотов, как приоритетную.
Фото: Moscow News Agency photo via AP
«Среди погибших - жители Мурманской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской, Московской, Ярославской, Новосибирской областей, Хабаровского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, а также Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга», - сказал собеседник агентства.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области, среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе уроженцев или жителей области нет. Не подтвердили данные о погибших липчанах и в силовых структурах.
Однако, в администрации области известно о жителе Задонска, который находился на борту самолета и был среди спасенных.
- Ему будет оказана необходимая помощь, в частности в восстановлении документов, - рассказали в пресс-службе администрации Липецкой области..
Напомним, что вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево во время посадки загорелся самолет «Superjet 100». Из 78 человек, находившихся на борту лайнера, 41 - погиб.
По данным газеты «Коммерсант», следствие по делу об авиакатастрофе рассматривает версию об ошибке пилотов, как приоритетную.
Фото: Moscow News Agency photo via AP
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