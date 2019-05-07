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Данные о погибших в катастрофе Superjet 100 жителях Липецкой области не подтверждаются

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#Superjet 100 #авиакатастрофа в Шереметьево
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Данные о погибших в катастрофе Superjet 100 жителях Липецкой области не подтверждаются

Однако известно о спасенном жителе Задонска.

6 мая ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил данные о погибших в катастрофе лайнера «Superjet 100» на посадочной полосе аэропорта «Шереметьево».

«Среди погибших - жители Мурманской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской, Московской, Ярославской, Новосибирской областей, Хабаровского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, а также Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга», - сказал собеседник агентства. 

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области, среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе уроженцев или жителей области нет. Не подтвердили данные о погибших липчанах и в силовых структурах.

Однако, в администрации области известно о жителе Задонска, который находился на борту самолета и был среди спасенных. 

- Ему будет оказана необходимая помощь, в частности в  восстановлении документов, - рассказали в пресс-службе администрации Липецкой области..

Напомним, что вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево во время посадки загорелся самолет «Superjet 100». Из 78 человек, находившихся на борту лайнера, 41 - погиб.

По данным газеты «Коммерсант», следствие по делу об авиакатастрофе рассматривает версию об ошибке пилотов, как приоритетную.

Фото: Moscow News Agency photo via AP
 


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#Superjet 100 #авиакатастрофа в Шереметьево
1

Комментарии (3)

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007

37 минут назад
А почему траур только в мурм обл?там люди со всей РФ это общероссийская скорбь и траур Путин совсем отстал от простых людей
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Блин горелый

44 минуты назад
Ну теперь пошла писать губерния - погибший есть, погибшего нет, погибший есть, погибшего нет, погибший есть, погибшего нет! Но 41 человек погиб, и это точно! Лучше напишите про новый отпуск врио мэра!
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1

45 минут назад
В Мурманске ТРАУР, равно как по иностранцам. Уважуха
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