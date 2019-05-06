Общество

11 минут назад

Сезон конфискации кваса в Липецке открыт

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#Уличная торговля #проверки
Сезон конфискации кваса в Липецке открыт

Бочки с прохладительными напитками были изъяты у продавцов возле села Кузьминские Отвержки.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации впервые в нынешнем году распространило информацию об изъятии прохладительных напитков у продавцов.

Лето не за горами, и в Липецке уже начали торговать лимонадом и квасом. Как сообщили в ведомстве, вчера, 5 мая, дежурному по управлению поступил сигнал о появлении точки торговли прохладительными напитками на трассе Липецк-Данков в районе села Кузьминские Отвержки.

Несмотря на выходной день (цитируем сайт ведомства), «сотрудники управления, незамедлительно выехали на место и установили факт незаконной торговли».

У продавцов изъяли 2 кеги кваса и 1 кегу лимонада.

Фото liptorg-cp.ru

96
#Уличная торговля #проверки

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