Дороги районов НЛМК, ЛТЗ и Сырский Рудник приводят в порядок в рамках аварийного ремонта

С приходом теплой и сухой погоды в Липецке начался аварийный ремонт дорог. По информации, полученной в профильном департаменте, сегодня на улицы областного центра вышло четыре бригады дорожников.





В наступившем сезоне существенно изменится подход к контролю качества аварийного ремонта дорог. По словам исполняющего обязанности председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, теперь работы по каждому участку будут завершаться заполнением актов. Документ буде содержать фото объекта «до» и «после», ремонта, а также данные о производившей его бригаде.



Аварийный ремонт дорог продолжится. В перечне десятки улиц, расположенных в различных районах областного центра.

Как отметили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, аварийный ремонт проводится на проезжих частях, которые в этом году не вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», однако отдельные их участки уже сейчас требуют к себе внимания. Так сегодня техника вошла на дороги районов НЛМК, ЛТЗ и Сырский Рудник . Выбоины на дорожной одежде устраняют двумя способами: на отдельных участках работает «Мадпатчер». Как известно, это спецтехника, предназначенная для ямочного ремонта дорог методом пневмонабрызга смеси эмульсии и каменной крошки или, как его ещё называют, струйно-инъекционным методом, без предварительной подготовки покрытия. Также дефекты дорожной одежды устраняют с помощью горячего асфальта, который после предварительного фрезерования поврежденного участка укладывают картами. В рамках аварийного ремонта уделялось внимание и ливневой канализации. Были восстановлены решетки дождеприемных колодцев, расположенных на ул. Советской (мост перед пл. Революции) и на ул. 50 лет НЛМК.В наступившем сезоне существенно изменится подход к контролю качества аварийного ремонта дорог. По словам исполняющего обязанности председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, теперь работы по каждому участку будут завершаться заполнением актов. Документ буде содержать фото объекта «до» и «после», ремонта, а также данные о производившей его бригаде.Аварийный ремонт дорог продолжится. В перечне десятки улиц, расположенных в различных районах областного центра.