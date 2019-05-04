Общество

52 минуты назад

Дороги районов НЛМК, ЛТЗ и Сырский Рудник приводят в порядок в рамках аварийного ремонта

3 249
#дорожные работы
Дороги районов НЛМК, ЛТЗ и Сырский Рудник приводят в порядок в рамках аварийного ремонта

С приходом теплой и сухой погоды в Липецке начался аварийный ремонт дорог. По информации, полученной в профильном департаменте, сегодня на улицы областного центра вышло четыре бригады дорожников.

Как отметили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, аварийный ремонт проводится на проезжих частях, которые в этом году не вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», однако отдельные их участки уже сейчас требуют к себе внимания. Так сегодня техника вошла на дороги районов НЛМК, ЛТЗ и Сырский Рудник. Выбоины на дорожной одежде устраняют двумя способами: на отдельных участках работает «Мадпатчер». Как известно, это спецтехника,  предназначенная для ямочного ремонта дорог методом пневмонабрызга смеси эмульсии и каменной крошки или, как его ещё называют, струйно-инъекционным методом, без предварительной подготовки покрытия. Также дефекты дорожной одежды устраняют с помощью горячего асфальта, который после предварительного фрезерования  поврежденного участка укладывают картами. В рамках аварийного ремонта уделялось внимание и ливневой канализации. Были восстановлены решетки  дождеприемных колодцев, расположенных на ул. Советской (мост перед пл. Революции) и на ул. 50 лет НЛМК.

В наступившем сезоне существенно изменится подход к контролю качества аварийного ремонта дорог. По словам исполняющего обязанности председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, теперь работы по каждому участку будут завершаться заполнением актов. Документ буде содержать фото объекта «до» и «после», ремонта, а также данные о производившей его бригаде.

Аварийный ремонт дорог продолжится. В перечне десятки улиц, расположенных в различных районах областного центра.
3 249
#дорожные работы

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Заваркина

27 минут назад
Что Вы делаете негодяи. На Сырском руднике есть одна яма, похожая на пенис. Её нельзя заделывать. Мы ожидаем больше колличество туристов, в том числе и иностранных, чтобы они смогли полюбоваться этой красотой и сделать на память сэлфи.
ответить

Злата

30 минут назад
А пьяную дорогу не хотят отремотировать, второй год ямы на спуске, а они знаки ставят по дороге, и провезите наших и. о. двоих, по улице Фрунзе, до общаги металлургического колледжа по дороге как после бомбежки, авось не далеко от театральной ехать, всего пять минут, пусть посмотрят на бардак под носом.
ответить

777

39 минут назад
Актуальное расписание общественного транспорта Липецка Здесь - http://www.lt-systems.ru/ Липецк Транспорт.
ответить

Еще в рубрике

Липчане приняли участие в тренировке воздушного парада над Красной площадью
#Липецкий авиацентр #День Победы #воздушный парад
17
Липчане приняли участие в тренировке воздушного парада над Красной площадью

сегодня, 13:16

Общество
Тротуар – не парковка (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
47
Тротуар – не парковка (ФОТО)

сегодня, 12:15

Общество
Яблоко из глины, записки пилота и инстаграм-аккаунт о Холокосте
#посмотреть_почитать
3
Яблоко из глины, записки пилота и инстаграм-аккаунт о Холокосте

сегодня, 10:10

Общество
В Быхановом саду появится амфитеатр
#Быханов сад #реконструкция
65
В Быхановом саду появится амфитеатр

вчера, 21:45

Общество
Автохамы мешают не только прохожим (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
118
Автохамы мешают не только прохожим (ФОТО)

вчера, 13:12

Общество
Студентов спаивали прямо возле вуза
#Пиво #нелегальная торговля #штраф
64
Студентов спаивали прямо возле вуза

вчера, 10:49

Общество