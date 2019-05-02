Целый двор… автохамов (ФОТО)

Подборка фото тех, кто паркует авто с явным неуважением к окружающим, сделана… в одном дворе.

Первый майский выпуск нашей рубрики, в котором мы совместно с читателями GOROD48 публикуем фото горе-парковщиков, получился не совсем обычным.

Все фотографии сделаны по сути… в одном дворе возле домов 4/1 и 6 на улице Циолковского. Местный житель пожаловался, что ходить там по тротуарам просто не возможно – они почти полностью заставлены машинами, а стоит выйти на основную дорогу, то сзади сразу раздается гневный гудок – мол, дай проеду. Как быть пешеходам, в том числе детям и женщинам с колясками и маленькими ребятишками?







Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.