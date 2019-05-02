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Целый двор… автохамов (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
Целый двор… автохамов (ФОТО)

Подборка фото тех, кто паркует авто с явным неуважением к окружающим, сделана… в одном дворе.

Первый майский выпуск нашей рубрики, в котором мы совместно с читателями GOROD48 публикуем фото горе-парковщиков, получился не совсем обычным.

Все фотографии сделаны по сути… в одном дворе возле домов 4/1 и 6 на улице Циолковского. Местный житель пожаловался, что ходить там по тротуарам просто не возможно – они почти полностью заставлены машинами, а стоит выйти на основную дорогу, то сзади сразу раздается гневный гудок – мол, дай проеду. Как быть пешеходам, в том числе детям и женщинам с колясками и маленькими ребятишками?

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Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (30)

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Фобос

2 минуты назад
валья, А еще в администрации задумались над проектом «Дворы без машин». Авто не должны портить газоны, последние — для людей. Расчет пока делают на многоуровневые парковки.
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Вопрос

4 минуты назад
Редакция, вы бы лучше взяли интервью у компетентных лиц власти - почему не принимают меры? Почему мы не видим как в цивилизованных странах полицейских целенаправленно выписывающих штрафы? Это же куча бабла в бюджет! а так эти фотоподборки - больше для разговора чем для дела.
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валья

7 минут назад
Автохам, .. ..пироманы и без меня прекрасно справляются. каждую ночь жгут ,грабят и разбивают таратайки бесхозно брошенные по газонам и дворам. жаль , полиция не ищет . я рыдаю . автонищебродье как то должно выживать в этом жестоком мире.
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Фобос

7 минут назад
Житель, столбики надо делать , в Ростове , напротив подъездов так сделали , другого нет пути , милиции пофиг , мэрии тем более .
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гость

9 минут назад
Автохам, межу двух третий видел?
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Житель

9 минут назад
Вот если бы на автохамов хороший штраф наложили....фотографиями просто завалят. Возмем Матырский. Невозможно выйти из подъезда. На тотуаре стоят машины. И попробуй попросить не ставить машины около подъездных лавочек. Столько лестного о себе услышишь.
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Автохам

10 минут назад
Вольяжный, вот тут я с тобой согласен.
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вальяжный автогаражевладелец

14 минут назад
жалко убогих автонищебродов , вынужденных прозябать на газонах в панельных гетто.
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Автохам

15 минут назад
Вальяжный.Обсеришь ляжки.. поджечь
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вальяжный автогаражевладелец

17 минут назад
Автохам, .тебе виднее.в России тоже долбятся и гадят ,где присядут такие вроде тебя. свалить с газона придется тебе . а то сожгут твою таратайку и побежишь стучать в полицию на общество , избавившееся от очередного зас..ца .
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