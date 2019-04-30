Происшествия

43 минуты назад

Липчанина обокрали на празднике друзей

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#кража
Липчанина обокрали на празднике друзей

27 марта в беседке на берегу реки Дон у села Покрово-Казацкая Лебедянского района обокрали 24-летнего парня. У него похитили банковскую карту, с которой потом сняли 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области,  рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый участник преступления – 20-летний оператор открытого акционерного общества.

Установлено, что подозреваемый и потерпевший отмечали день рождения в одной компании. Молодой человек оставил без присмотра свою сумку, в которой находились банковская карта, сотовый телефон и документы, а сам отошел для разговора со своей девушкой. Вернувшись в беседку, он не обнаружил сумку. Через некоторое время поиски увенчались успехом, однако исчезла банковская карта потерпевшего. Пока карту не заблокировал банк, злоумышленник успел заправить на автозаправке свой автомобиль и посетить несколько магазинов, где осуществил покупки на сумму до одной тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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#кража

Комментарии (1)

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Ахламонов

19 минут назад
Просмотр камер на заправке не является оперативно-розыскным мероприятием. Не сдирайте информацию с сайта УВД , они вешают лапшу своему начальству в Москве, что бы их не разогнали к чертовой матери......
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