Происшествия

45 минут назад

В поселке Матырский и на Соколе в понедельник отключат воду

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#отключение воды
В поселке Матырский и на Соколе в понедельник отключат воду

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

29 апреля с 09:00 до 17:00 по ул.Стасова, ул.Третьякова, ул.Брюллова, ул.Белорусская, ул.Арсеньева, ул.Баумана, пер.Космический, СНТ «Сокол-2»; 
 
с  9:00 до 16:00  в  СНТ «Спутник», СНТ «Горняк», СНТ «Горняк-1», СНТ Дачный-1, СНТ-Дачный-2, СНТ Металлург-3, а также по ул.Нектарная, Фиалковая, Черешневая, Ивовая, Лозовая, Грушевая, Ореховая.

1 263
#отключение воды

Комментарии (1)

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Алкан с пятнадцатого

35 секунд назад
И свет им ещё ипаните,
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