В поселке Матырский и на Соколе в понедельник отключат воду

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

29 апреля с 09:00 до 17:00 по ул.Стасова, ул.Третьякова, ул.Брюллова, ул.Белорусская, ул.Арсеньева, ул.Баумана, пер.Космический, СНТ «Сокол-2»;



с 9:00 до 16:00 в СНТ «Спутник», СНТ «Горняк», СНТ «Горняк-1», СНТ Дачный-1, СНТ-Дачный-2, СНТ Металлург-3, а также по ул.Нектарная, Фиалковая, Черешневая, Ивовая, Лозовая, Грушевая, Ореховая.



