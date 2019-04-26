Липецккомбанк поощрил именными стипендиями отличников

Лучшие студенты-экономисты Липецкого государственного технического университета в течение семестра будут получать именные стипендии от ПАО «Липецккомбанк»

24 апреля самым перспективным студентам экономического факультета ЛГТУ вручили именные стипендии от Липецккомбанка. 10 лучших студентов старших курсов, проявивших себя в учебе и научной деятельности, в течение всего семестра будут получать ежемесячно 1500 рублей на банковскую карточку ЛКБ.

Стипендиальный проект входит в социальную программу Липецккомбанка по поддержке будущих специалистов. С 2005 года банк финансово награждает талантливых школьников — победителей городских олимпиад, а с 2009 года — студентов-отличников. За время существования программы стипендии получили свыше 300 старшеклассников и студентов-экономистов, которые по итогам двух последних сессий перед отбором имели хорошую или отличную успеваемость.

Стать стипендиатом Липецккомбанка может каждый. Для этого нужно только учиться на отлично и принимать активное участие в жизни вуза. Например, студентка третьего курса экономического факультета Евгения Ширинская может гордиться своими результатами с начала учебы. Стипендия от ЛКБ для нее стала приятным сюрпризом. «Вообще, о поддержке Липецккомбанка я слышала только вскользь — эта программа касается студентов старших курсов. Пока мы учились на первом-втором курсах, информация казалась неактуальной. Финансовая поддержка банка стала для меня неожиданным подарком — тем более, что я учусь в вузе на контрактной основе. Хочу поблагодарить руководство Липецккомбанка».

По мнению декана экономического факультета ЛГТУ Лилии Загеевой, Липецккомбанк делает заметный вклад в поддержку студентов. Вручение стипендий стало уже доброй традицией, и в настоящее время эта помощь для факультета, где обучаются преимущественно студенты- платники, является неоценимой. Она позволяет мотивировать ребят и на отличную академическую успеваемость, и на участие в научно-практических исследованиях в сфере экономики.

Теплые слова поддержки будущие специалисты услышали от ректора ЛГТУ Павла Сараева: «Стипендия ЛКБ вручается десятый год. Студентам важно знать, что их умения оцениваются в процессе учебы, усилия по освоению знаний не остаются незамеченными. Такое сотрудничество действительно сплачивает, позволяет проводить важную программу преемственности от школы к вузу, а затем к предприятию и поддерживать талантливых старшекурсников, которые позже станут отличными специалистами. Вдвойне приятно, что Липецккомбанк поддерживает не только студентов-бюджетников, но и тех, кто учится на контрактной основе — сегодня такое встречается очень редко».

На церемонии награждения победителей генеральный директор ПАО «Липецккомбанк» Михаил Пожидаев заметил, что каждый третий работник банка — выпускник ЛГТУ. Многие из них занимают руководящие должности, состоят в кадровом резерве. «У нас есть возможность внести свою, пусть и небольшую, но, думаю, приятную лепту в поддержку студентов. Мы наблюдаем за вами, вашими успехами и будем рады, если в будущем вы присоединитесь к нашей команде. А сегодня вы преодолели еще одну ступеньку на пути к успеху, свидетельством чему стал стипендиальный сертификат Липецккомбанка. Помните, что успех — это огромный труд, удача не сваливается внезапно. Желаю не сбавлять обороты и двигаться только вперед!»

Сегодня Липецккомбанк входит в число надежных участников банковского сектора в регионе, продолжает стабильно работать и развиваться. В Липецккомбанке обслуживается более 3 тыс. юридических лиц и свыше 176 тыс. розничных клиентов. На начало 2019 года средства физических лиц, доверенные банку, превысили 12 млрд рублей. Прибыль банка за первый квартал составила 155 млн рублей.



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