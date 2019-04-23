Происшествия
сегодня, 12:25
Семья из Липецка взяла 300 тысяч рублей на лечение ребенка и... осталась без дома!
Дикая история о том, как можно потерять недвижимость, если быть невнимательным к деталям подписанных документов.
Загрузка плеера
... Осенью 2014 года у новорожденной внучки супругов Теплинских диагностировали тяжелое заболевание, которое при отсутствии должного лечения могло стать смертельным. На операцию и лечение срочно понадобились деньги - 300 тысяч рублей. В госбанках пенсионерам Теплинских и родителям больной малышки в кредите отказали, так как большая семья уже несла большую финансовую нагрузку (все они жили на 200 кв.м. половины дома на двух хозяев в поселке Матырский, который сообща строили с 2000 года, и на круг имели 800 тысяч рублей кредитов).
Впавшая в состояние стресса семья обратилась за деньгами в потребительский кооператив «Единство». Директор этой конторы Иван Татаринов, отказав Анатолию Теплинских в кредите, сообщил, что даст ему необходимую сумму, так сказать, в порядке частной инициативы. Правда, Татаринов выдвинул одно условие: Теплинских как собственник половины дома подпишет с ним договор купли-продажи недвижимости и расписку в получении 4 млн рублей (3,5 миллиона - за дом и 500 тысяч - за земельный участок). Руководитель потребкооператива заверил пенсионера, что оформление документа будет формальностью, мол, договор купли-продажи для него станет гарантией возврата его 300 тысяч рублей с процентами.
Посоветовавшись с семьей, Анатолий Теплинских отказался подписывать такой договор, предложив другой вариант. В договоре купли-продажи он указал, что Татаринов как покупатель дома дал ему 300 тысяч рублей аванса, а остальные 3,7 миллиона отдаст при передаче договора на госрегистрацию. Татаринов согласился. Однако в денежной расписке потребовал указать 4 млн рублей. Так как семье были срочно нужны деньги, формальный владелец дома подписал с «покупателем» договор купли-продажи недвижимости в его редакции, а также расписку в получении 4 млн рублей.
- Мой муж - бывший милиционер. Он ушел на пенсию в звании майора. Его подкупило то, что Татаринов ранее тоже работал в органах внутренних дел. Мол, свой своего не обманет! Мы получили на руки 300 рублей в сентябре 2014 года. Фактически наш жилой дом и расписка на четыре миллиона рублей, которых мы и в глаза не видели, стали предметом залога за эту сумму, - говорит Галина Теплинских, жена Анатолия.
Почему мы говорим с женой хозяина дома, а не с ним самим? Потому, что случившееся оставило такой горький след в душе Анатолия Сергеевича, что он даже вспоминать об этом не хочет.
В сентябре, октябре, ноябре, декабре и январе, 5 числа каждого месяца, семья Теплинских отвозила Ивану Татаринову по 30 тысяч рублей. Никаких расписок в получении денег заимодавец им не давал.
После последнего январского платежа Татаринов обратился с иском в суд о передаче ему права собственности на дом в Матырском. При этом Татаринов заверил Теплинских в том, что регистрация сделки будет формальной, и что он не будет их выселять. Мол, это ему нужно для того, чтобы быть уверенным в получении оставшихся денег. Татаринов также пообещал после возврата ему всей суммы долга с процентами перерегистрировать на Анатолия Теплинских и дом, и землю. При этом в суде Анатолий Теплинских увидел другой, измененный договор купли-продажи, согласно которому Татаринов уже заплатил ему 4 млн рублей!
После этого отец больного ребенка, сын Анатолия и Галины Теплинских, срочно продал автомобиль «КИА Спектра», чтобы до истечения срока вернуть Ивану Татаринову заемные средства. Получив деньги, тот, в свою очередь, вернул Анатолию Теплинских расписку на 4 млн рублей. О том, что нужно было потребовать от Татаринова отказаться от иска, семья тогда не подумала.
- Муж после этого был чернее тучи. Сказал, что Татаринов его намахал. Мы настолько сильно поскандалили, что муж ушел из дома на полгода, - говорит Галина Теплинских.
После этого Иван Татаринов перестал являться в суд, отдав дело в руки своего представителя. А потом, по окончании гражданского процесса, закончившегося в его пользу, единственный раз пришел в уже его, по сути, дом, и заявил, что не будет настаивать на выселении из него семьи с больным ребенком. Но в 2017 году Анатолия Теплинских снова вызвали в суд: иск о выселении его семьи подал некто Владимир В., как оказалось, уже третий после Татаринова собственник дома (Татаринов вначале продал дом с живущими в нем людьми Виктору П., а уже тот уступил недвижимость Владимиру В.).
Затем началась круговерть с ресурсниками - Владимир В. переоформил на себя договоры с газовщиками, ЛГЭКом, ЛЭСКом. Семья продолжала исправно платить уже по его счетам, и не смогла отбиться лишь от газовщиков. Со второй попытки многочисленному семейству отрезали подачу голубого топлива, и с августа 2018 года еду тут варят на баллонном газе, а обогреваются электрокаминами.
Вот уже третий год семья Теплинских пытается доказать мошеннический характер приобретения Иваном Татариновым их дома. С их гражданским делом, кажется, знакомы все судьи Левобережного районного суда.
- После того, как судья Валентина Старкова сказала нам, что является родственницей Ивана Татаринова, мы поняли, что правды нам ждать от такого суда не стоит. В нашем процессе участвовали и другие судьи, но толку было мало. Например, Екатерина Савина как должное приняла заявление представителя последнего «покупателя» нашего дома, заявившего, что тот купил дом по фотографиям! Хотела бы я видеть хоть одного человека, который покупает дом, не побывав в нем! Судья Любовь Климова отказала нам во всех наших ходатайствах. Мы подали апелляционную и кассационную жалобы на решение районного суда, но все без толку. Более того, когда мы получили данные экспертизы о том, что первая страница договора купли-продажи между моим мужем и Иваном Татариновым поддельная, Левобережный суд отказал нам в рассмотрении иска по вновь открывшимся обстоятельствам, - говорит Галина Теплинских.
После обращения в прокуратуру области у семьи, формально лишившейся дома, забрезжил лучик надежды: ее жалобу направили в Следственный Комитет. Но лейтенант юстиции Евгений Нечаев решил, что довод о фальсификации Иваном Татариновым договора купли-продажи носит... предположительный характер.
А что думают об этой истории в Следственном комитете? В пресс-службе областного управления этой структуры GOROD48 сообщили, что лейтенант юстиции Евгений Нечаев не стал разбираться в заявлении супругов Теплинских потому, что есть вступившее в законную силу решение суда. Впрочем, если Анатолий Теплинских обратится в СУ СК РФ по Липецкой области еще раз, приложив к своему заявлению пакет подтверждающих его слова документов, то, возможно, им будет дана правовая оценка.
Эта история удивительна еще и тем, что де-юре дом не принадлежит Анатолию Теплинских с 2015 года, но никто из трех его новых хозяев не обратился в суд о выселении ни его, ни членов его семьи. Видали ли вы таких альтруистов? Кстати, Анатолий Теплинский и его родственники ни разу не видели ни Виктора П., ни Владимира В. Также на них ни разу не выходил прописанный в одном из городских общежитий Иван Татаринов.
GOROD48 нашел одного из учредителей находящегося сейчас в стадии ликвидации по решению Центробанка РФ потребительского кооператива «Единство» Дмитрия Кабанова. По его словам, Иван Татаринов действительно был директором кооператива, но он не видел его уже несколько лет.
P.S. А ребеночка его родители, дедушка и бабушка спасли. Девочка выздоровела, но ей предстоит пережить еще несколько операций, на которые также будут требоваться деньги.
Впавшая в состояние стресса семья обратилась за деньгами в потребительский кооператив «Единство». Директор этой конторы Иван Татаринов, отказав Анатолию Теплинских в кредите, сообщил, что даст ему необходимую сумму, так сказать, в порядке частной инициативы. Правда, Татаринов выдвинул одно условие: Теплинских как собственник половины дома подпишет с ним договор купли-продажи недвижимости и расписку в получении 4 млн рублей (3,5 миллиона - за дом и 500 тысяч - за земельный участок). Руководитель потребкооператива заверил пенсионера, что оформление документа будет формальностью, мол, договор купли-продажи для него станет гарантией возврата его 300 тысяч рублей с процентами.
Посоветовавшись с семьей, Анатолий Теплинских отказался подписывать такой договор, предложив другой вариант. В договоре купли-продажи он указал, что Татаринов как покупатель дома дал ему 300 тысяч рублей аванса, а остальные 3,7 миллиона отдаст при передаче договора на госрегистрацию. Татаринов согласился. Однако в денежной расписке потребовал указать 4 млн рублей. Так как семье были срочно нужны деньги, формальный владелец дома подписал с «покупателем» договор купли-продажи недвижимости в его редакции, а также расписку в получении 4 млн рублей.
- Мой муж - бывший милиционер. Он ушел на пенсию в звании майора. Его подкупило то, что Татаринов ранее тоже работал в органах внутренних дел. Мол, свой своего не обманет! Мы получили на руки 300 рублей в сентябре 2014 года. Фактически наш жилой дом и расписка на четыре миллиона рублей, которых мы и в глаза не видели, стали предметом залога за эту сумму, - говорит Галина Теплинских, жена Анатолия.
Почему мы говорим с женой хозяина дома, а не с ним самим? Потому, что случившееся оставило такой горький след в душе Анатолия Сергеевича, что он даже вспоминать об этом не хочет.
В сентябре, октябре, ноябре, декабре и январе, 5 числа каждого месяца, семья Теплинских отвозила Ивану Татаринову по 30 тысяч рублей. Никаких расписок в получении денег заимодавец им не давал.
После последнего январского платежа Татаринов обратился с иском в суд о передаче ему права собственности на дом в Матырском. При этом Татаринов заверил Теплинских в том, что регистрация сделки будет формальной, и что он не будет их выселять. Мол, это ему нужно для того, чтобы быть уверенным в получении оставшихся денег. Татаринов также пообещал после возврата ему всей суммы долга с процентами перерегистрировать на Анатолия Теплинских и дом, и землю. При этом в суде Анатолий Теплинских увидел другой, измененный договор купли-продажи, согласно которому Татаринов уже заплатил ему 4 млн рублей!
После этого отец больного ребенка, сын Анатолия и Галины Теплинских, срочно продал автомобиль «КИА Спектра», чтобы до истечения срока вернуть Ивану Татаринову заемные средства. Получив деньги, тот, в свою очередь, вернул Анатолию Теплинских расписку на 4 млн рублей. О том, что нужно было потребовать от Татаринова отказаться от иска, семья тогда не подумала.
- Муж после этого был чернее тучи. Сказал, что Татаринов его намахал. Мы настолько сильно поскандалили, что муж ушел из дома на полгода, - говорит Галина Теплинских.
После этого Иван Татаринов перестал являться в суд, отдав дело в руки своего представителя. А потом, по окончании гражданского процесса, закончившегося в его пользу, единственный раз пришел в уже его, по сути, дом, и заявил, что не будет настаивать на выселении из него семьи с больным ребенком. Но в 2017 году Анатолия Теплинских снова вызвали в суд: иск о выселении его семьи подал некто Владимир В., как оказалось, уже третий после Татаринова собственник дома (Татаринов вначале продал дом с живущими в нем людьми Виктору П., а уже тот уступил недвижимость Владимиру В.).
Затем началась круговерть с ресурсниками - Владимир В. переоформил на себя договоры с газовщиками, ЛГЭКом, ЛЭСКом. Семья продолжала исправно платить уже по его счетам, и не смогла отбиться лишь от газовщиков. Со второй попытки многочисленному семейству отрезали подачу голубого топлива, и с августа 2018 года еду тут варят на баллонном газе, а обогреваются электрокаминами.
Вот уже третий год семья Теплинских пытается доказать мошеннический характер приобретения Иваном Татариновым их дома. С их гражданским делом, кажется, знакомы все судьи Левобережного районного суда.
- После того, как судья Валентина Старкова сказала нам, что является родственницей Ивана Татаринова, мы поняли, что правды нам ждать от такого суда не стоит. В нашем процессе участвовали и другие судьи, но толку было мало. Например, Екатерина Савина как должное приняла заявление представителя последнего «покупателя» нашего дома, заявившего, что тот купил дом по фотографиям! Хотела бы я видеть хоть одного человека, который покупает дом, не побывав в нем! Судья Любовь Климова отказала нам во всех наших ходатайствах. Мы подали апелляционную и кассационную жалобы на решение районного суда, но все без толку. Более того, когда мы получили данные экспертизы о том, что первая страница договора купли-продажи между моим мужем и Иваном Татариновым поддельная, Левобережный суд отказал нам в рассмотрении иска по вновь открывшимся обстоятельствам, - говорит Галина Теплинских.
После обращения в прокуратуру области у семьи, формально лишившейся дома, забрезжил лучик надежды: ее жалобу направили в Следственный Комитет. Но лейтенант юстиции Евгений Нечаев решил, что довод о фальсификации Иваном Татариновым договора купли-продажи носит... предположительный характер.
А что думают об этой истории в Следственном комитете? В пресс-службе областного управления этой структуры GOROD48 сообщили, что лейтенант юстиции Евгений Нечаев не стал разбираться в заявлении супругов Теплинских потому, что есть вступившее в законную силу решение суда. Впрочем, если Анатолий Теплинских обратится в СУ СК РФ по Липецкой области еще раз, приложив к своему заявлению пакет подтверждающих его слова документов, то, возможно, им будет дана правовая оценка.
Эта история удивительна еще и тем, что де-юре дом не принадлежит Анатолию Теплинских с 2015 года, но никто из трех его новых хозяев не обратился в суд о выселении ни его, ни членов его семьи. Видали ли вы таких альтруистов? Кстати, Анатолий Теплинский и его родственники ни разу не видели ни Виктора П., ни Владимира В. Также на них ни разу не выходил прописанный в одном из городских общежитий Иван Татаринов.
GOROD48 нашел одного из учредителей находящегося сейчас в стадии ликвидации по решению Центробанка РФ потребительского кооператива «Единство» Дмитрия Кабанова. По его словам, Иван Татаринов действительно был директором кооператива, но он не видел его уже несколько лет.
P.S. А ребеночка его родители, дедушка и бабушка спасли. Девочка выздоровела, но ей предстоит пережить еще несколько операций, на которые также будут требоваться деньги.
-
На сайт к губернатору
ну
SV
Милая Оксана
Путинская
Натали
Кто знает
Наталия
Жесть......