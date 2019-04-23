Семья из Липецка взяла 300 тысяч рублей на лечение ребенка и... осталась без дома!

Дикая история о том, как можно потерять недвижимость, если быть невнимательным к деталям подписанных документов.

... Осенью 2014 года у новорожденной внучки супругов Теплинских диагностировали тяжелое заболевание, которое при отсутствии должного лечения могло стать смертельным. На операцию и лечение срочно понадобились деньги - 300 тысяч рублей. В госбанках пенсионерам Теплинских и родителям больной малышки в кредите отказали, так как большая семья уже несла большую финансовую нагрузку (все они жили на 200 кв.м. половины дома на двух хозяев в поселке Матырский, который сообща строили с 2000 года, и на круг имели 800 тысяч рублей кредитов).Впавшая в состояние стресса семья обратилась за деньгами в потребительский кооператив «Единство». Директор этой конторы Иван Татаринов, отказав Анатолию Теплинских в кредите, сообщил, что даст ему необходимую сумму, так сказать, в порядке частной инициативы. Правда, Татаринов выдвинул одно условие: Теплинских как собственник половины дома подпишет с ним договор купли-продажи недвижимости и расписку в получении 4 млн рублей (3,5 миллиона - за дом и 500 тысяч - за земельный участок). Руководитель потребкооператива заверил пенсионера, что оформление документа будет формальностью, мол, договор купли-продажи для него станет гарантией возврата его 300 тысяч рублей с процентами.Посоветовавшись с семьей, Анатолий Теплинских отказался подписывать такой договор, предложив другой вариант. В договоре купли-продажи он указал, что Татаринов как покупатель дома дал ему 300 тысяч рублей аванса, а остальные 3,7 миллиона отдаст при передаче договора на госрегистрацию. Татаринов согласился. Однако в денежной расписке потребовал указать 4 млн рублей. Так как семье были срочно нужны деньги, формальный владелец дома подписал с «покупателем» договор купли-продажи недвижимости в его редакции, а также расписку в получении 4 млн рублей.- Мой муж - бывший милиционер. Он ушел на пенсию в звании майора. Его подкупило то, что Татаринов ранее тоже работал в органах внутренних дел. Мол, свой своего не обманет! Мы получили на руки 300 рублей в сентябре 2014 года. Фактически наш жилой дом и расписка на четыре миллиона рублей, которых мы и в глаза не видели, стали предметом залога за эту сумму, - говорит Галина Теплинских, жена Анатолия.Почему мы говорим с женой хозяина дома, а не с ним самим? Потому, что случившееся оставило такой горький след в душе Анатолия Сергеевича, что он даже вспоминать об этом не хочет.В сентябре, октябре, ноябре, декабре и январе, 5 числа каждого месяца, семья Теплинских отвозила Ивану Татаринову по 30 тысяч рублей. Никаких расписок в получении денег заимодавец им не давал.После последнего январского платежа Татаринов обратился с иском в суд о передаче ему права собственности на дом в Матырском. При этом Татаринов заверил Теплинских в том, что регистрация сделки будет формальной, и что он не будет их выселять. Мол, это ему нужно для того, чтобы быть уверенным в получении оставшихся денег. Татаринов также пообещал после возврата ему всей суммы долга с процентами перерегистрировать на Анатолия Теплинских и дом, и землю. При этом в суде Анатолий Теплинских увидел другой, измененный договор купли-продажи, согласно которому Татаринов уже заплатил ему 4 млн рублей!После этого отец больного ребенка, сын Анатолия и Галины Теплинских, срочно продал автомобиль «КИА Спектра», чтобы до истечения срока вернуть Ивану Татаринову заемные средства. Получив деньги, тот, в свою очередь, вернул Анатолию Теплинских расписку на 4 млн рублей. О том, что нужно было потребовать от Татаринова отказаться от иска, семья тогда не подумала.- Муж после этого был чернее тучи. Сказал, что Татаринов его намахал. Мы настолько сильно поскандалили, что муж ушел из дома на полгода, - говорит Галина Теплинских.После этого Иван Татаринов перестал являться в суд, отдав дело в руки своего представителя. А потом, по окончании гражданского процесса, закончившегося в его пользу, единственный раз пришел в уже его, по сути, дом, и заявил, что не будет настаивать на выселении из него семьи с больным ребенком. Но в 2017 году Анатолия Теплинских снова вызвали в суд: иск о выселении его семьи подал некто Владимир В., как оказалось, уже третий после Татаринова собственник дома (Татаринов вначале продал дом с живущими в нем людьми Виктору П., а уже тот уступил недвижимость Владимиру В.).Затем началась круговерть с ресурсниками - Владимир В. переоформил на себя договоры с газовщиками, ЛГЭКом, ЛЭСКом. Семья продолжала исправно платить уже по его счетам, и не смогла отбиться лишь от газовщиков. Со второй попытки многочисленному семейству отрезали подачу голубого топлива, и с августа 2018 года еду тут варят на баллонном газе, а обогреваются электрокаминами.Вот уже третий год семья Теплинских пытается доказать мошеннический характер приобретения Иваном Татариновым их дома. С их гражданским делом, кажется, знакомы все судьи Левобережного районного суда.- После того, как судья Валентина Старкова сказала нам, что является родственницей Ивана Татаринова, мы поняли, что правды нам ждать от такого суда не стоит. В нашем процессе участвовали и другие судьи, но толку было мало. Например, Екатерина Савина как должное приняла заявление представителя последнего «покупателя» нашего дома, заявившего, что тот купил дом по фотографиям! Хотела бы я видеть хоть одного человека, который покупает дом, не побывав в нем! Судья Любовь Климова отказала нам во всех наших ходатайствах. Мы подали апелляционную и кассационную жалобы на решение районного суда, но все без толку. Более того, когда мы получили данные экспертизы о том, что первая страница договора купли-продажи между моим мужем и Иваном Татариновым поддельная, Левобережный суд отказал нам в рассмотрении иска по вновь открывшимся обстоятельствам, - говорит Галина Теплинских.После обращения в прокуратуру области у семьи, формально лишившейся дома, забрезжил лучик надежды: ее жалобу направили в Следственный Комитет. Но лейтенант юстиции Евгений Нечаев решил, что довод о фальсификации Иваном Татариновым договора купли-продажи носит... предположительный характер.А что думают об этой истории в Следственном комитете? В пресс-службе областного управления этой структуры GOROD48 сообщили, что лейтенант юстиции Евгений Нечаев не стал разбираться в заявлении супругов Теплинских потому, что есть вступившее в законную силу решение суда. Впрочем, если Анатолий Теплинских обратится в СУ СК РФ по Липецкой области еще раз, приложив к своему заявлению пакет подтверждающих его слова документов, то, возможно, им будет дана правовая оценка.Эта история удивительна еще и тем, что де-юре дом не принадлежит Анатолию Теплинских с 2015 года, но никто из трех его новых хозяев не обратился в суд о выселении ни его, ни членов его семьи. Видали ли вы таких альтруистов? Кстати, Анатолий Теплинский и его родственники ни разу не видели ни Виктора П., ни Владимира В. Также на них ни разу не выходил прописанный в одном из городских общежитий Иван Татаринов.GOROD48 нашел одного из учредителей находящегося сейчас в стадии ликвидации по решению Центробанка РФ потребительского кооператива «Единство» Дмитрия Кабанова. По его словам, Иван Татаринов действительно был директором кооператива, но он не видел его уже несколько лет.А ребеночка его родители, дедушка и бабушка спасли. Девочка выздоровела, но ей предстоит пережить еще несколько операций, на которые также будут требоваться деньги.