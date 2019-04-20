Спорт

сегодня, 11:56

Липецкие футболисты недовольны полем на стадионе (ФОТО)

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#Футбол #стадион "Металлург" #реконструкция #футбольное поле
Липецкие футболисты недовольны полем на стадионе (ФОТО)

Играть с "Сатурном" сегодня придется на тяжелом газоне, но "сталевары" все равно обещают зрелищный матч.

Сегодня в 16.00 липецкий «Металлург» проведет очередной матч на своем поле – с раменским «Сатурном».

«Сталевары» в этом сезоне играют хорошо, и впервые за долгие годы борются за медали в группе «Центр». Однако родное футбольное поле по-прежнему остается «алиллесовой пятой».

- В наше время такого плохого газона в Липецке не было, - говорит администратор команды, в прошлом культовый игрок Олег Лизнев, которого болельщики прозвали Бригадиром. Лизневу можно доверять – он является одним из рекордсменов клуба по числу проведенных сезонов – 12 с 1976 по 1986 гг. К слову в те годы в СССР не было ни одного поля с искусственным подогревом. Не знали об их существовании и в Липецке.

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Нарекания газон (точнее – его подобие) вызвал уже в первом матче команды в нынешнем году – с волгоградским «Ротором-2».

Директор стадиона Александр Домнышев объяснил проблемы некачественной работой подрядчиков, которые в прошлом году проводили реконструкцию арены. Трава на стадионе «болеет», а систему подогрева сразу после включения пришлось ремонтировать, из-за чего она заработала на 8 дней позже.

Сейчас работники стадиона засыпали проблемные места песком. Но это – авральная мера, и полностью недостатки газона она не скроет.

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Вчера «Металлург», который обычно готовится к матчам на своей загородной базе в «Парусе», провел одну предыгровую тренировку на Центральном стадионе. Пообщавшись с футболистами, GOROD48 не нашел ни одного, кого бы устроило качество поля.

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Такое поле нужно исследовать по миллиметру.

Тем не менее «сталевары» все равно сегодня обещают яркую игру. Ведь состояние покрытия не смогло убить зрелищность в матче с «Ротором-2»: тогда проигрывая – 0:2 и не забив пенальти, подопечные Сергея Машнина все равно одержали волевую победу – 3:2.

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#Футбол #стадион "Металлург" #реконструкция #футбольное поле

Комментарии (3)

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Могучий рывок

44 секунды назад
Предлагаю назвать этот стадион именем О.П.Королева. Он в точности отражает отношение липецких властей к спорту и символизирует стиль бывшего губернатора - болтовня, обещания, исчезновение выделенных денег и полное отсутствие конечного результата.
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490

39 минут назад
Овчина лучший!
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зрк

50 минут назад
Когда нибудь чиновники будут отвечать за свои действия.Как не стыдно вот это реконструкция.Столько денег вбухать в некуда.Раньше поляна лучше была.Весь Липецк убили
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