Липецкие футболисты недовольны полем на стадионе (ФОТО)

Играть с "Сатурном" сегодня придется на тяжелом газоне, но "сталевары" все равно обещают зрелищный матч.

Сегодня в 16.00 липецкий «Металлург» проведет очередной матч на своем поле – с раменским «Сатурном».

«Сталевары» в этом сезоне играют хорошо, и впервые за долгие годы борются за медали в группе «Центр». Однако родное футбольное поле по-прежнему остается «алиллесовой пятой».

- В наше время такого плохого газона в Липецке не было, - говорит администратор команды, в прошлом культовый игрок Олег Лизнев, которого болельщики прозвали Бригадиром. Лизневу можно доверять – он является одним из рекордсменов клуба по числу проведенных сезонов – 12 с 1976 по 1986 гг. К слову в те годы в СССР не было ни одного поля с искусственным подогревом. Не знали об их существовании и в Липецке.







Нарекания газон (точнее – его подобие) вызвал уже в первом матче команды в нынешнем году – с волгоградским «Ротором-2».

Директор стадиона Александр Домнышев объяснил проблемы некачественной работой подрядчиков, которые в прошлом году проводили реконструкцию арены. Трава на стадионе «болеет», а систему подогрева сразу после включения пришлось ремонтировать, из-за чего она заработала на 8 дней позже.

Сейчас работники стадиона засыпали проблемные места песком. Но это – авральная мера, и полностью недостатки газона она не скроет.







Вчера «Металлург», который обычно готовится к матчам на своей загородной базе в «Парусе», провел одну предыгровую тренировку на Центральном стадионе. Пообщавшись с футболистами, GOROD48 не нашел ни одного, кого бы устроило качество поля.







Такое поле нужно исследовать по миллиметру.



Тем не менее «сталевары» все равно сегодня обещают яркую игру. Ведь состояние покрытия не смогло убить зрелищность в матче с «Ротором-2»: тогда проигрывая – 0:2 и не забив пенальти, подопечные Сергея Машнина все равно одержали волевую победу – 3:2.





