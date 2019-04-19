Прощание с болельщиками волейбольный «Липецк» завтра устраивать не станет (ФОТО)

Матч с «Самрау-УГНТУ» пройдет в штатном режиме, а зрителей и игроков поздравят чуть позже.

В субботу, 20 апреля, липецким волейболисткам предстоит сыграть заключительный домашний матч сезона. В матче за 5-е место в Высшей лиге «А» команда Андрея Смирнова примет «Самрау-УГНТУ» из Уфы.

Пока счет в серии до двух побед – 1-0 в пользу липчанок, преподнесших сенсацию на выезде в Уфе в прошлые выходные. Тогда «Липецк» оказался сильнее – 3:1 (25:23, 25:20, 22:25, 25:19). Если же липчанки выиграют и дома, то сезон будет завершен на мажорной ноте, в случае завтрашнего успеха башкирской команды, решающая третья встреча вновь состоится в Уфе 27 апреля.







За Липецк в предстоящей игре говорят родные стены, за «Самрау-УГНТУ» - уязвленное самолюбие и более высокое место на первом этапе чемпионата – 5-е против 7-го у липчанок.

Как сообщил GOROD48 директор ВК «Липецк» Роман Пристовакин каких-либо особых торжеств по случаю прощания со своими болельщиками клуб не запланировал. Все пройдет в штатном режиме, поскольку неизвестно, какое настроение продиктует команде и ее поклонникам результат матча.







Прощание все-таки состоится, но чуть позже – 29 апреля, когда в спортивном комплексе «Атлант» пройдет совместное мероприятие волейбольного «Липецка» и мини-футбольного ЛКС. Игроки обеих команд сразятся в волейбол и футзал, для болельщиков предусмотрены совместные фотографии, конкурсы и соревнования.



Начало матча «Липецка» и «Самрау-УГНТУ в спортивном комплексе «Атлант» в Копцевых Хуторах 20 апреля в 17.30. Для любителей волейбола будут организованы специальные бесплатные автобусы, которые отправится от Технического университета в 16.15 и 17.00, а также от железнодорожного вокзала в 16.30 и 17.15. После игр автобусы заберут желающих обратно.







Правда, есть одно «но»: большого количества желающих посмотреть волейбольную битву за 5-е место может и не набраться. Потому что в то же время (начало в 16.00) свой очередной домашний матч проводит и футбольный «Металлург». Так что любителям спорта придется выбирать.