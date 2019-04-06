Липчане не хотят участвовать в софинансировании благоустройства своих дворов

И.о. главы Липецка Евгения Уваркина считает, что недостаточно одних лишь призывов, чтобы сформировать бережливое отношение горожан к общему имуществу многоквартирных домов.

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На прошлой неделе врио губернатора Игорь Артамонов побывал в примерном во всех отношениях дворе липецкого дома по проспекту Мира, 18. Это - один из семи дворов, который департамент ЖКХ мэрии довел в прошлом году до ума за счет, главным образом, средств федерального центра. За 9,2 млн рублей, в которые вошли на условиях софинансирования и средства граждан, мэрия благоустроила двор, перенесла на новое место контейнерную площадку, возвела детский и спортивный городки. А сегодня по проторенной главой региона дорожке пошла и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.Первый двор, который попал в программу ее осмотра, является общим для целой группы пятиэтажек по улице Энергостроителей в поселке Матырский. Там городских чиновников уже ждали неравнодушные жильцы, составляющий костяк ТОС «Надежда» во главе с активной общественницей Натальей Трубниковой. Член Общественной палаты Липецка представила Евгении Уваркиной старших по дому, а председатель курирующего программу «Формирование современной городской среды Липецка» департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин показал эскизы того, во что превратится двор после благоустройства.Как выяснилось, жильцы с улицы Энергостроителей знали, что за благоустройство им придется заплатить 3% от цены работ. Так как на этот двор предполагается потратить 5 млн рублей из городского, областного и федерального бюджетов, доля жильцов в софинансировании составит 140 тысяч рублей. Или, как подсчитали члены «Надежды», - по 450 рублей с квартиры.- Сумма более чем подъемная, - сказала Наталья Трубникова Евгении Уваркиной.В свою очередь, Евгения Уваркина предложила жильцам четырех домов подумать над увеличением их доли в софинансировании, и тогда сумма, которую выделит мэрия на благоустройство двора, вырастет, возможно, в разы: «Это - разовая инвестиция в ваших детей и внуков на 5-7 лет». Жильцы пообещали подумать, а в честь знакомства с новым руководством города подарили Евгении Уваркиной и ее советнику Михаилу Щербакову по баночке местного меда.После этого кортеж автомобилей переместился в можно сказать камерный двор по улице Невского, 7. Эта сталинка сделана в виде буквы «П», поэтому двор очень уютный. Но он может стать еще краше, ведь нынешними его украшениями являются лишь врытые в землю автомобильные покрышки.- Эту «красоту» мы уберем, - указала носком своего ботинка на одну из старых покрышек Евгения Уваркина.Старшая по дому Ольга Заболотная сообщила, что в этот двор приходят насладиться покоем молодые мамы из соседних домов. Поэтому женщина и ее соседки были довольны, что уже скоро их двор преобразят игровой городок и тренажеры. Благоустройство будет потрачено 2,8 млн рублей. Жильцы дома готовы внести в эту сумму свои 81 тысячу рублей. Вот только бы еще чиновники помогли убрать от греха подальше из их буквы «П» старый тополь. Аварийно-опасное дерево, конечно же, спилят.- У нас уже более 400 заявок горожан на ремонт дворов, из которых 140 соответствуют тем условиям, о которых вы говорите. В этом году на финансирование программы «Формирование современной городской среды Липецка» выделены 62,5 миллиона рублей. Из этой суммы 12,5 миллионов рублей - средства муниципалитета, а 50 миллионов - средства областного и федерального бюджетов. В этом году в городе преобразятся 35 дворов многоквартирных домов, - рассказал GOROD48 председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.А вот во дворе дома по проспекту Мира,15, выяснилось, что далеко не все готовы вложиться в благоустройство. У этого большого двора есть и еще одни хозяева, жильцы дома №17. И вот они-то, как говорится, включили заднюю, когда узнали, что от них государство требует выплаты 3% суммы, которую решено потратить на их же двор. От 3,7 млн рублей - всего 109 тысяч рублей, которые еще и раздробятся по числу собственников жилых помещений.- А в следующем году размер софинансирования населения вырастет, согласно федеральному законодательству, с трех до двадцати процентов! И что тогда? Жить в грязи? - спросила у активистов Елена Уваркина.Присутствующие жильцы 15-го дома решили, что уже 9 апреля на общем собрании будут с помощью представителей департамента ЖКХ мэрии уговаривать жильцов соседнего дома вложиться в благоустройство двора, которое подразумевает замену асфальта, новые парковочные карманы и контейнерную площадку, малые архитектурные формы, детский и спортивный городки.Согласно муниципальной программе «Формирование современной городской среды Липецка на 2018-2022 годы», благоустройство дворов будет носить лавинообразный характер: в следующем году мэрия намерена отремонтировать 342 двора, в 2021-м - 362, в 2022-м - 362, в 2023-м - 339! Но на такие наполеоновские планы у мэрии нет своих средств. Думать, что в городскую казну из областного и федерального бюджетов будут накидывать деньги лопатами, может только самый неисправимый оптимист.Можно сказать, что государство постепенно отказывается от своих социальных гарантий, ссылаясь на отсутствие средств в бюджете. Но, по мнению и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной, лучше не впадать в критиканство, а вложиться небольшой суммой в то, чтобы сделать свою жизнь краше. Например, жители дома №1а по улице Плеханова не прочь вскладчину собрать 46 тысяч рублей, чтобы на малюсеньком свободном пустыре у подъезда сделать детскую площадку (благоустройство двора оценено мэрией в 1,5 млн рублей).Посоветовавшись с жильцами, Евгения Уваркина дала задание департаменту ЖКХ мэрии подумать над тем, чтобы отдельная площадка появилась и у дома №1б по этой же улице (дом с литерой «а» находится выше дома с литерой «б» по склону лога). У одного дома может появится детский городок для ребятни, у другого - спортивный, рассчитанные на подростков и взрослых. На все про все и.о. главы Липецка дала Евгению Лепекину две недели.- Из встреч с жильцами видно, что люди хотят общаться, делать общее дело. Жаль, конечно, что жильцы некоторых домов не хотят участвовать в софинансировании благоустройства своих же дворовых территорий. Нам надо работать с таким безразличием. Второй посыл - мы ожидаем от людей общественного контроля выполняемых работ, и последующего бережного отношения к сделанному. Уверена, что программа софинансирования станет формировать у горожан желание поддерживать чистоту и порядок, - резюмировала увиденное первый заместитель главы Липецка.