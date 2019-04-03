Общество

44 минуты назад

На должность Уполномоченного по правам человека комитет облсовета поддержал Ираиду Тихонову

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#омбудсмен
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На должность Уполномоченного по правам человека комитет облсовета поддержал Ираиду Тихонову

Сегодня на комитете по законодательству и правовым вопросам депутаты рассмотрели кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области. Были выдвинуты два претендента Василий Родионов и Ираида Тихонова. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов, кандидатуру общественника Василия Родионова предложило Липецкое общество защиты прав человека, бывшего сенатора Ираиду Тихонову рекомендовал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. 

Василию Родионову - 67 лет. Бывший металлург. Был депутатом Липецкого городского Совета, а также работал заместителем главы городской администрации. В 1993 году  возглавил общественную организацию «Защита». Более 25 лет занимается правозащитной деятельностью и правовым просвещением. Защищал интересы вкладчиков «финансовых пирамид». 

Ираиде Тихоновой - 59 лет. По профессии учитель математики и физики. Была депутатом райсовета Советского района Липецка и депутатом областного Совета нескольких созывов. Работала директором 53-й школы. В 2008 году она стала председателем комитета по делам женщин, семьи и демографии Липецкой области. Затем работала заместителем начальника регионального управления соцзащиты. В 2011 году Ираида Тихонова была назначена  Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области, в 2014 году стала представителем администрации области в Совете Федерации. 

По итогам голосования комитет рекомендовал региональному парламенту направить Уполномоченному по правам человека в РФ материалы для согласования кандидатуры Ираиды Тихоновой на должность омбудсмена в Липецкой области. Окончательное решение депутаты примут на сессии облсовета, которая состоится 11 апреля.  
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#омбудсмен
1

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