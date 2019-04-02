Тренер ЛКС Алексей Степанов: «Эта команда может многого добиться»

Наставник липчан поблагодарил за бойцовский характер в битве с одним из лидеров, а тренер соперников заявил, что победители… слишком много падали.

День 1 апреля в этом году запомнится и громкой победой мини-футбольного ЛКС над победителем двух последних чемпионатов в высшей лиге столичным КПРФ-2 – 4:2.

Липецкие «строители» выдали чуть ли не лучший матч в сезоне (видно, что растет команда) и добились пока самого громкого результата в своей короткой истории.

- В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в будний день собрали почти полный зал спорткомплекса «Атлант» (на игре присутствовали не менее 500 человек, прим.). Если будет такая посещаемость и дальше, то мы сможем играть еще лучше, - сказал после матча главный тренер ЛКС Алексей Степанов, - Сегодня было видно, что трибуны гнали команду вперед. А ребята наши сегодня просто (после паузы) - бойцы. С таким характером можно любую команду обыгрывать – и КПРФ и другую.

По игре, конечно, было тяжело – нас поджимали, мы немного упростили свой стиль. Самое главное, что мы сегодня не уступили сопернику ни в характере, ни в борьбе, ни в единоборствах.

- Когда КПРФ-2 вышел вперед – 2:1, вы верили, что получится переломить ход поединка и вырвать победу?

Конечно, мы верили. Игра была обоюдоострой, и впереди было много времени. Я видел, как команда жила игрой, как она «горела», как ребята хотели показать, что наше поражение в прошлом туре (саратовской «Волге» - 2:5, прим.) было недоразумением. Все мы знали, что можем играть лучше. Я верил в команду и в тот ответственный момент матча, и продолжают верить сейчас. Эта команда очень многое сделать может.

- Сегодня получился энергозатратный матч – и физически и морально. А уже 6 апреля следующая игра на своем поле с «Алмазом» из Мирного. Успеет ли команда восстановиться?

- Успеет по той простой причине, что после положительного результата усталость наступает немножко другая. Но положительных эмоциях, на уверенности в себе.… Даже на одной уверенности в себе можно хорошо сыграть, даже будучи чуть уставшими.







Радость от победы ЛКС разделил со своими болельщиками. Фото МФК "ЛКС".

Тренер КПРФ-2 Михаил Маркин признал, что его команда «получила по башке», в конце назвал итог закономерным, но в своем пространном монологе, на наш взгляд, несколько раз применял двойные стандарты.

- Матч получился интересным: быстрый футбол, много борьбы. Хочется отметить качество зала, была очень хорошая обстановка для игры. Поэтому матч получился заводной. Понятно, что результат нашу команду не устроил – как говорится, дали по башке, есть о чем задуматься, и что поправить.

Всегда тяжело играть с командой, игроки которой постоянно падают – это я про Липецк. До смешного доходило, когда хозяева валились на паркет, даже не имея никакого контакта с соперником. Конечно, это дело судей разбираться в эпизодах. Но в итоге половину фолов нам дали незаслуженно, и это еще половину эпизодов не свистнули, когда падения были с нашей стороны. Это подпортило игру – не было хорошей борьбы, потому что она заканчивалась на каких-то падениях.

В заслугу ЛКС поставлю хороший плотный прессинг, из-за которого у нашей команды не получалось перестраиваться. В итоге мы сегодня вели в счете, наверное, минуты две, а почти все остальное время отыгрывались. Минусом нашей команды была и завершающая часть атак. Я после матча сказал навскидку своим ребятам, что мы хорошо попали в створ всего два раза – когда забили два гола.

Хочу поздравить Липецк. По духу, по всему они сегодня были сильнее – больше хотели победить и наверное поэтому и победили. В Липецке всегда были команды, которые просто так в своих родных стенах никого не отпускает. Хочу поздравить хозяев с победой, итог закономерный.