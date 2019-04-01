ЛКС одержал самую громкую победу в своей истории, сокрушив чемпиона высшей лиги последних двух лет

По сравнению с прошлым матчем сегодня на площадке у липчан была совершенно другая команда и, конечно, поддержка волейболисток помогла.

Только что в спортивном комплексе «Атлант» под восторженные крики липецких болельщиков завершился матч, в котором ЛКС одержал победу над сильнейшим клубом высшей лиги последних лет по мини-футболу КПРФ-2 со счетом – 4:2.

В своей недолгой истории дубль команды суперлиги КПРФ не знает другого места в «вышке», кроме первого. «Красные» дебютировали в турнире в позапрошлом сезоне (2016/17 гг.) и с первой же попытки его выиграли, а год спустя повторили свое достижение, став первым в истории коллективом, которому удалось взять «золотые» медали два сезона подряд. Все это делает КПРФ самым эффективным клубом лиги. Сейчас «сепрасто-молоткастые», за которых забивает голы воспитанник липецкого футбола Олег Кручинин, идут на 3-м месте.

Впрочем, липчан громкие показатели соперника не испугали. На площадке шло настоящее «рубилово»: первый тайм длился почти час (!) игрового времени, а желтая карточка, казалось, почти не покидала карман арбитра.

Липчане открыли счет на 6-й минуте. Игорь Зайков со штрафного на правом фланге откатил мяч в центр на Павла Назарова, удар которого был безупречен. 33-летний и 100-килограммовый вратарь-гигант Дмитрий Молчанов (между прочим, 3-кратный чемпион высшей лиги) ничего не смог поделать – 1:0.

КПРФ-2 отвечала своими атаками, в которых нередко выделялся Кручинин, но забил не он, а Евгений Казаков на 15-й минуте – его удар в дальнюю «девятку» был такой силы и точности, что его не вытащили бы и два Давида Икановича – 1:1, класс есть класс.

Но липчане могли уйти на перерыв и победителями, если бы после шестого фола КПФР-2 Павел Назаров сумел бы реализовать 10-метровый. Вышедший специально на эту дуэль вместо Молчанова Иван Бельчиков отразил удар.

Во втором тайме события и вовсе закрутились с невероятной быстротой и драматизмом. Сначала в игре ЛКС проснулась старая болезнь – передержки мяча на своей половине поля и, соответственно, потери. Одна из них привела к ауту на 29-й минуте, который игроки КПРФ-2 разыграли образцово. В комбинации, включившей в себя два (!) паса пятками, приняла участие вся «четверка» гостей, а точку поставил Руслан Курбанов ударом в дальний нижний угол.

Ответ ЛКС последовал всего через 40 минут. Обладатель самого могучего удара в нашей команде Александр Ролдугин издали пробил так, что богатырь Молчанов нырнул в сетку вместе с мячом – 2:2.

А на 31-й минуте липчане смогли ударить «врага его же оружием», организовав прессинг на чужой половине площадки. Игорь Зайков вновь проявил лидерские качества, сохранив мяч и вывел на ударную позицию Станислава Истомина. Тот обыграл голкипера и закатил мяч в сетку – 3:2.

Дальше пошла игра почти «без середины поля». Иканович спас команду, вовремя бросившись в ногу Казакову; не добрался до мяча в выгоднейшей ситуации наш Станислав Цыганков, а дальний удар Александра Паламарчука пришелся выше.ЛКС в эти минуты демонстрировал почти образцовую игру: подстраховка, взаимовыручка, перекрытие опасных зон противника - все было на уровне.



За 5 минут и 49 секунд КПРФ-2 перешла на игру с вратарем-гонялой, роль которого выполнял Курбанов. На 47-й минуте устроивших впятером осаду наших ворот гостей наказал Давид Иканович: наш вратарь поймал мяч в руки и через всю площадку ногой запустил его в неприятельскую сетку – 4:2.



Наша команда вернулсяь в первую "десятку" и 6 апреля ждет игры с "Алмазом-АЛРОСОЙ из Мирного (Якутия).



Любопытное наблюдение: вчера игроки ЛКС в полном составе побывали на матче волейболисток «Липецка», и те выиграли у курского «ЮЗГУ-Атома» - 3:0, получив право сыграть за 5-е место в высшей лиге. Сегодня волейболистки пришли на мини-футбол, и «строители» сокрушили одного из лидеров. Cherchez la femme? И, конечно – когда мы едины, мы непобедимы.