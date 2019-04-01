Индивидуальных предпринимателей стало больше, организаций — меньше

Статус индивидуального предпринимателя выбирали больше липчан, однако сокращалось число организаций.

На начало марта в Липецкой области статус индивидуального предпринимателя был у 30 960 человек — на 1% больше, чем год назад. Наибольшее число предпринимателей — 13 658, или 44,1% были заняты в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. На втором месте по популярности оказались услуги по транспортировке и хранению: здесь трудились 5 386 человек (17,4%). Еще 2093 человек (6,8%) занимались предоставлением различных услуг, а 1805 человек, или 5,8% выбрали строительную деятельность. Реже всего индивидуальные предприниматели занимались бизнесом в сфере лесоводства и лесозаготовок — здесь оформлены всего 14 ИП, или меньше 0,1%.



Вместе с тем стало меньше организаций, их филиалов и обособленных подразделений: на начало марта их зарегистрировано 20 941 — это всего 95,2% от прошлогоднего. Здесь первое место по количеству также у сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 5 724, или 27,3%. Второе место у строительных организаций — на их долю в Липецкой области приходится 10,9% (2 274 организации). Третьими по количеству стали обрабатывающие производства, которых в марте насчитывалось 1 788, или 8,5%. Меньше всего предприятий действовали в сфере рыболовства и рыбоводства — 29, или менее 0,1%, сообщает Липецкстат.



