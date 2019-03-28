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Липчанина обвиняют в сбыте наркотиков

4 898
#наркотики
Липчанина обвиняют в сбыте наркотиков

Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в суд направлено уголовное дело по обвинению 26-летнего жителя Липецка в сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый купил наркотик общей массой 0,8 грамма, а затем пытался его перепродать и был задержан полицейскими. Согласно справки эксперта, данное вещество является наркотическим средством.

В совершении преступления обвиняемый признался полностью. Противоправная деятельность обвиняемого доказана, в том числе, результатами оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

4 898
#наркотики

Комментарии (4)

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Весна

4 минуты назад
Ха-ха,до восьми лет за о.8 гр, Петровы на станкостроительном предприятии спиз....ли десятки лямов им ничего не будет...а этого лет на 6 закроют.....демократия))))
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Опять

29 минут назад
Простого смертного по полной накрутили
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Как гость

50 минут назад
На картине грамм 50 не меньше!
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паша

58 минут назад
0,8 грамм?... стоило ли шумиху поднимать? люди литрами алкоголь пьют и это считается нормой а тут о каких-то полграмма разговор...
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