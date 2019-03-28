Липчанина обвиняют в сбыте наркотиков

Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в суд направлено уголовное дело по обвинению 26-летнего жителя Липецка в сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый купил наркотик общей массой 0,8 грамма, а затем пытался его перепродать и был задержан полицейскими. Согласно справки эксперта, данное вещество является наркотическим средством.



В совершении преступления обвиняемый признался полностью. Противоправная деятельность обвиняемого доказана, в том числе, результатами оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.