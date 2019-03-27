сегодня, 13:49
В Липецкой области собираются возродить проект единой коммунальной платежки
Предлагаемая система поможет создать единую информационную базу о состоянии жилого фонда и повысить уровень сервиса в сфере ЖКХ.
Так, администрация города Липеца разрабатывала единый платежный документ (ЕПД) для расчетов населения с ресурсоснабжающими организациями (РСО) и управляющими компаниями к 1 июля 2016 года. И он появился - крайне неудобный как для РСО, так и для населения.
В то время не была закончена работа по сбиванию нескольких абонентских баз в общую для начисления платежей. При наложении их одна на другую были выявлены тысячи случаев несовпадения информации о плательщиках по ФИО, месту жительства, правам собственности на жилье (наложение баз ОАО «ЛГЭК» и ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк» выявило 16% несовпадений, баз ЛГЭКа и «Квадры» - 15%, ЛГЭКа и МУП «РВЦЛ» - 35%). Не понравилась единая платежка и населению, судя по комментариям на GOROD48. «Пилотная» платежка формата А-4 была буквально испещрена выполненной мелким шрифтом информацией и штрих-кодами организаций (в «РВЦЛ» подготовили еще и вариант ЕПД выполненный в формате А-3 (!), но сами же разработчики сочли его неудачным). Человек со слабым зрением вряд ли разберется в буковках и циферках такого размера.
Дорабатывать «пилот» было некому: после проверки МУП «РВЦЛ» Счетной палатой Липецка, выявившей пропажу в организации нескольких миллионов рублей, начальник центра Алексея Сарычева был уволен, и тема единой платежки умерла на год.
ЕПД нового образца должен был появиться в регионе 1 сентября 2017 года. Платежку собирались печатать в неком едином информационно-расчетном центре. Идею громко анонсировали, но все закончилось пшиком: в областном управлении ЖКХ GOROD48 сообщили, что выпуск ЕПД плавно перемещается в 2018 год, но закончился и он, а единой платежки как не было, так и нет. Не увенчалось успехом и создание на базе МУП «РВЦЛ» Единого информационного расчетного центра в виде ОГУПа, ведь муниципальное предприятие давно потеряло всех крупных клиентов в лице «Квадры», «Газпром межрегионгаза Липецк», ГЭСКа, ЛЭСКа и ЛГЭКа и большинства управляющих компаний. И сейчас МУП «РВЦЛ» влачит жалкое существование. По данным сайта www.rusprofile, выручка организации в 2017 году составила всего 26 млн рублей против 67 миллионов, полученных в 2016 году, а убыток превысил 5,7 млн рублей.
Шуточный вариант единой платежки от GOROD48
Есть ли у ЕПД преимущества перед традиционными платежками, которые получают липчане сегодня? С точки зрения обывателя - только одно: все реквизиты и суммы платежей совмещены в одной платежке. То есть не пользующимся мобильными приложениями гражданам, которые по старинке ходят оплачивать коммунальные счета в отделения почты или банки, меньше носить с собой макулатуры. Но в этом и минус: если такая квитанция потеряется, то собственник квартиры или дома тут же станет должником сразу всех РСО! Минусов ЕПД куда больше, ведь такая квитанция, по сути, для обывателя - «непроверяйка».
Против ЕПД выступили и ресурсники. Ведь Минстрой, запустив реформу ЖКХ, возжелал равномерно распределять платежи населения между всеми поставщиками услуг. А теперь представьте, как это может выглядеть на практике. У вас - пять тысяч рублей. Вы оплачиваете «коммуналку» через единую платежку, но не готовы заплатить, скажем, за стационарный телефон - ну, банально нет денег! Однако такой платеж «умная система» равномерно размажет, как манную кашу по тарелке, по всем поставщикам услуг. И что в результате? Каждый указанный в ЕПД поставщик услуг недополучит в результате некую сумму, и гражданин автоматически станет недобросовестным плательщиком!
Возможно, уже в этом году в регионе с третьей попытки единая платежка все же появится. По крайней мере, в администрации области горят этой идеей. Сегодня корреспондент GOROD48 побывал на встрече вице-губернатора Анатолия Якутина с одним из кандидатов на реализацию проекта ЕПД, «дочки» Сбербанка АО «Расчетные решения».
По словам начальника отдела клиентских менеджеров регионального госсектора липецкого отделения Сбербанка Александра Базаева, банк уже внедрил такие проекты в шести регионах. Утверждается, что в этих регионах население получило прозрачные начисления от РСО, упрощение процедуры оплаты коммунальных услуг, исключение риска потери денег в случае банкротства управляющих организаций или РСО, возможность решить возникающие проблемы в любом офисе Сбербанка, единый контакт-центр. Власть получила свои бонусы: единую информационную базу данных о состоянии жилого фонда и удовлетворенность населением уровня сервиса в сфере ЖКХ.
- В Туле такая система работает семь лет. Она обслуживает 300 контрагентов и 640 тысяч лицевых счетов граждан, - говорит Александр Базаев.
По словам Александра Базаева, платформа АО «Расчетные решения» представляет собой конструктор с разными модулями, которые можно или добавить, или убрать в силу специфики региона и потребностей населения. Если компания войдет в Липецкую область, то ее базой может стать тот же МУП «РВЦЛ» или какая-то ресурсоснабжающая организация.
- Каждый платеж будет расщепляться автоматически для поставщиков услуг в течение одного дня без присутствия человеческого фактора. То есть руководитель Единого информационного расчетного центра в этот процесс вмешаться не может. Начать деятельность в регионе мы можем при желании хотя бы некоторых РСО работать с нами. Считаем, что ресурсникам это будет выгодно, ведь их затраты на начисления, печать платежек, их доставку адресатам составляют 10-15% от стоимости коммунальной услуги, а мы берем в разы меньше, - сообщил Александр Базаев.
В свою очередь, вице-губернатор Анатолий Якутин заявил, что реализация проекта ЕПД в регионе будет проходить на конкурсной основе, ведь в стране такой деятельностью занимаются и другие организации.
- Сбербанк должен убедить всех, что предложенные им решения будут оптимальными для липчан, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Любой плательщик должен сам решать, кому платить или кому отказать в платеже. Мы хотим видеть кастомизированную систему, подогнанную под отдельного потребителя с учетом его интересов и требований. Липчане должны сразу увидеть пользу от единой платежки, - прокомментировал GOROD48 результаты встречи с работниками банка заместитель главы администрации области Анатолий Якутин.
Игорь Луговой
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