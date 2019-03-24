Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации страны Хорхе Родригес утверждает, что кража средств осуществляется по указанию Вашингтона

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд, сообщает ТАСС Об этом он заявил на пресс-конференции в Каракасе.

"За последние два месяца было похищено более $30 млрд", - сказал он. Его слова приводит венесуэльское государственное телевидение.

По данным чиновника, кража венесуэльских средств осуществляется по указанию Вашингтона. "Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации [президента США Дональда] Трампа", - подчеркнул он.