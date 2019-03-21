Лопата — прошлый век: в Липецке снег убирают … кипятком

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Необычную картину сегодня увидели жильцы дома № 6/4 по улице Циолковского в Липецке. Там для уборки снега с пешеходных дорожек коммунальщики решили использовать не лопаты, а кипяток.



Роликом, на котором женщина-дворник смывает снег с тротуара, с GOROD48 поделилась жительница многоэтажки. На видео попали две минуты работы дворника. Сколько всего литров кипятка ушло на уборку и кто его будет оплачивать - открытый вопрос: связаться с управляющей компанией, к которой относится дом, GOROD48 не удалось.