Общество

54 минуты назад

Лопата — прошлый век: в Липецке снег убирают … кипятком

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#ЖКХ
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Необычную картину сегодня увидели жильцы дома № 6/4 по улице Циолковского в Липецке. Там для уборки снега с пешеходных дорожек коммунальщики решили использовать не лопаты, а кипяток. 

Роликом, на котором женщина-дворник смывает снег с тротуара, с GOROD48 поделилась жительница многоэтажки. На видео попали две минуты работы дворника. Сколько всего литров кипятка ушло на уборку и кто его будет оплачивать - открытый вопрос: связаться с управляющей компанией, к которой относится дом, GOROD48 не удалось.
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#ЖКХ

Комментарии (5)

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Дед мороз

31 минуту назад
Опа.. А где это столько снега лежит? Уже всё растаяло вроде..
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Гость

43 минуты назад
Определённый размер ОДН в платёжках заложен в нормативе. Ну вылили 1-2 кубометра. Квадра и так 100 начислит!!!
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я

46 минут назад
А это дворник? Дюже одёжа на нём чистая и одет он весьма цивильно.
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Мимоходом

48 минут назад
Вот еще наледь с сосульками не научились смывать
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!!!

50 минут назад
А счёт по ОДН - жильцам!!!
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