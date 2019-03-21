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Тайник с оружием в Подмосковье находился под наблюдением ОПГ
Крупнейший в истории криминальной России тайник с оружием, который был обнаружен в Московской области регулярно навещали члены ОПГ, поддерживая его сохранность.
В обнаруженном оперативниками арсенале были найдены автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы, пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями и даже гранатометы и 15 тыс. патронов разных калибров. Все это было завернуто в промасленную бумагу и упаковано в пластиковые контейнеры.
«Если оружие, взрывчатку и боеприпасы правильно упаковать, а схрон находится в удачном месте, где его не затапливает — оно может храниться десятилетиями», — пояснил Гилинский.
Он добавил, что, судя по состоянию оружия, за ним приглядывали и регулярно доставали, чтобы проверить боеготовность.