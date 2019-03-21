В России

сегодня, 12:42

Тайник с оружием в Подмосковье находился под наблюдением ОПГ

240

Крупнейший в истории криминальной России тайник с оружием, который был обнаружен в Московской области регулярно навещали члены ОПГ, поддерживая его сохранность. 

Об этом «Известиям» рассказал ученый-криминолог Яков Гилинский. 

В обнаруженном оперативниками арсенале были найдены автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы, пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями и даже гранатометы и 15 тыс. патронов разных калибров. Все это было завернуто в промасленную бумагу и упаковано в пластиковые контейнеры. 

«Если оружие, взрывчатку и боеприпасы правильно упаковать, а схрон находится в удачном месте, где его не затапливает — оно может храниться десятилетиями», — пояснил Гилинский. 

Он добавил, что, судя по состоянию оружия, за ним приглядывали и регулярно доставали, чтобы проверить боеготовность. 
240

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#спам
Самой массовой вредоносной рассылкой стал порнокомпромат

сегодня, 12:44

В России
#изобретиения
Российские инженеры создали летающий диск

вчера, 16:32

В России
#материнский капитал
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

вчера, 16:31

В России
#телефонный терроризм
Разозлившийся на мать мужчина «заминировал» торговый центр

вчера, 16:15

В России
Пропавшего пенсионера нашли с обглоданным лицом
#пропавший без вести
Пропавшего пенсионера нашли с обглоданным лицом

вчера, 15:31

В России
Охранник школы показал свои половые органы младшекласснице
#развращение
2
Охранник школы показал свои половые органы младшекласснице

вчера, 15:23

В России