В Липецке состоятся соревнования «моржей»

Клуб зимнего плавания приглашает попробовать свои силы.

26 января в районе Центрального пляжа состоится V открытый чемпионат Липецка по зимнему плаванию. Инициаторами уже ставшего традиционным соревнования стали члены городского клуба зимнего плавания им. И.В.Франценюка.



Заплывы будут проходить на дистанциях 25 м, 50 м и 200 м вольным стилем без полного погружения под воду. Прорубь будет выполнена на две дорожки длиной 12,5м. Одновременно в заплыве будет участвовать по два человека.



На участие в чемпионате уже зарегистрировались три десятка человек. Самому младшему участнику 22 года, старшему — 73. Попробовать себя в зимних заплывах в Липецк приедут «моржи» из Москвы, Лебедяни и Тамбова. Кубком абсолютного победителя чемпионата по зимнему плаванию будет награждён участник, преодолевший большую дистанцию в ледяной воде.



Старт заплывов намечен на 12:30.