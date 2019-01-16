Общество

41 минуту назад

В Липецке состоятся соревнования «моржей»

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#моржи #зимнее плавание
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В Липецке состоятся соревнования «моржей»

Клуб зимнего плавания приглашает попробовать свои силы.

26 января в районе Центрального пляжа состоится V открытый чемпионат Липецка по зимнему плаванию. Инициаторами уже ставшего традиционным соревнования стали члены городского клуба зимнего плавания им. И.В.Франценюка.

Заплывы будут проходить на дистанциях 25 м, 50 м и 200 м вольным стилем без полного погружения под воду. Прорубь будет выполнена на две дорожки длиной 12,5м. Одновременно в заплыве будет участвовать по два человека.

На участие в чемпионате уже зарегистрировались три десятка человек. Самому младшему участнику 22 года, старшему — 73. Попробовать себя в зимних заплывах в Липецк приедут «моржи» из Москвы, Лебедяни и Тамбова. Кубком абсолютного победителя чемпионата по зимнему плаванию будет награждён участник, преодолевший большую дистанцию в ледяной воде.

Старт заплывов намечен на 12:30.
339
#моржи #зимнее плавание
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