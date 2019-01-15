Ельчанину пришлось судиться из-за путевки на Кипр

Компания не смогла вернуть туристу свыше 124 000 рублей.

Елецкий городской суд обязал местную туристическую компанию вернуть своему клиенту 124 723 рубля за путевку на Кипр.



Как указано в материалах суда, в конце февраля 2018 года ельчанин заключил договор на туристическое обслуживание и купил путевку на Кипр. За отдых на острове с 9 по 17 июля мужчина заплатил 140 200 рублей. Но из-за проблем у туристического оператора «Полар тур групп» мужчина был вынужден отменить путешествие. 16 июня ельчанин пришел в туристическое агентство и потребовал расторжения договора и возврата денег. Агентство смогло вернуть клиенту лишь 15 477 рублей своего субагентского вознаграждения, а вот остальная сумма «повисла»: к сайту оператора по туризму не было доступа, его исключили из Единого федерального реестра. Таким образом, мужчине отказали в возврате 124 726 рублей.



Представитель елецкого туристического бюро в суде не отрицал наличия такой ситуации. Но елецкое агентство стояло на том, что перечислило деньги клиента оператору. Правда, доказать факт направления оплаты за тур оператору елецкая фирма не смогла.



Елецкий городской суд вынес решение в пользу туриста и обязало турфирму вернуть клиенту деньги. Агентство не согласилось с таким исходом спора и подало жалобу в Липецкий областной суд, но он не нашел оснований для отмены или изменения решения.