Бугаков обещает биться пока есть малейшие шансы на спасение, Передня говорит о пяти финалах

Пресс-конференция главных тренеров.

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- Я хочу извиниться перед болельщиками за поражение, - сказал он, - Впереди у нас 5 матчей, как 5 финалов – нужны победы. Как и Липецку.







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