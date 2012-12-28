Спорт
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сегодня, 20:15
Бугаков обещает биться пока есть малейшие шансы на спасение, Передня говорит о пяти финалах
Пресс-конференция главных тренеров.
- Сегодня было мало футбола, как такового – гораздо больше борьбы. Мы в этой борьбе не уступили, наша работа на тренировках принесла свои плоды. Конечно, вратарь Никита Яворский нас сегодня спас, но это победу ковала вся команда, все сегодня молодцы. Пока у нас есть хотя бы теоретические шансы на спасение, мы будем биться – за свои имена, за клуб.
В планы «Химика» поражение от аутсайдера явно не входило, команда известного в прошлом бомбардира Сергея Передни не только не смогла подняться в «золотую» четвёрку, но и сама приблизилась к зоне вылета.
- Я хочу извиниться перед болельщиками за поражение, - сказал он, - Впереди у нас 5 матчей, как 5 финалов – нужны победы. Как и Липецку.
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