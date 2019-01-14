В ЦБ назвали сроки переход банковской розницы в цифровой формат

Банковская розница перейдет в цифровой формат взаимодействия за три года. Такой прогноз в интервью «Известиям» дал зампред ЦБ Василий Поздышев.

«В течение трех лет, скорее всего, весь розничный банковский сегмент перейдет в цифровой формат взаимодействия», — заявил эксперт.

По словам Поздышева, с корпоративным банкингом ситуация сложнее.

«Но и здесь через три-пять лет вряд ли уже корпоративный клиент будет приезжать в банк с пакетами документов: есть электронная подпись и удаленная идентификация, а большинство подтверждающих документов можно будет использовать в электронном виде», — прогнозирует он.

По мнению зампреда ЦБ, единственная серьезная сложность для перевода всего банковского бизнеса в цифровой формат — это специфика работы судебной системы.

«В судах требуют либо оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов, не принимая оцифрованную информацию», — пояснил Поздышев.