сегодня, 07:18
В ЦБ назвали сроки переход банковской розницы в цифровой формат
Банковская розница перейдет в цифровой формат взаимодействия за три года. Такой прогноз в интервью «Известиям» дал зампред ЦБ Василий Поздышев.
«В течение трех лет, скорее всего, весь розничный банковский сегмент перейдет в цифровой формат взаимодействия», — заявил эксперт.
По словам Поздышева, с корпоративным банкингом ситуация сложнее.
«Но и здесь через три-пять лет вряд ли уже корпоративный клиент будет приезжать в банк с пакетами документов: есть электронная подпись и удаленная идентификация, а большинство подтверждающих документов можно будет использовать в электронном виде», — прогнозирует он.
По мнению зампреда ЦБ, единственная серьезная сложность для перевода всего банковского бизнеса в цифровой формат — это специфика работы судебной системы.
«В судах требуют либо оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов, не принимая оцифрованную информацию», — пояснил Поздышев.