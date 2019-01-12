Происшествия
46 минут назад
В больнице умер полицейский - участник аварии с пятью погибшими
В больнице скончался сотрудник ГИБДД, который 6 сентября стал участником страшной аварии на трассе Липецк-Чаплыгин в Добровском районе. Напомним, что тогда автомобиль "Toyota" под управлением полицейского столкнулся с "ВАЗ-2103". В столкновении водитель и четверо пассажиров "ВАЗа" погибли. Все они были гражданами Таджикистана. Полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами.
После аварии УМВД РФ по Липецкой области провело служебную проверку. Она показала, что полицейский сел за руль пьяным. С дня аварии полицейский находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь.
После аварии УМВД РФ по Липецкой области провело служебную проверку. Она показала, что полицейский сел за руль пьяным. С дня аварии полицейский находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь.
Я
Узбек
Добро пожаловать в ад
Узбеки
Раком
Сотрудник
Липецк
Сотрудник
Зека