Происшествия

46 минут назад

В больнице умер полицейский - участник аварии с пятью погибшими

9 1181
#Авария #ДТП
3
В больнице умер полицейский - участник аварии с пятью погибшими
В больнице скончался сотрудник ГИБДД, который 6 сентября стал участником страшной аварии на трассе Липецк-Чаплыгин в Добровском районе. Напомним, что тогда автомобиль "Toyota" под управлением полицейского столкнулся с  "ВАЗ-2103". В столкновении водитель и четверо пассажиров "ВАЗа" погибли. Все они были гражданами Таджикистана. Полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами.

После аварии УМВД РФ по Липецкой области провело служебную проверку. Она показала, что полицейский сел за руль пьяным. С дня аварии полицейский находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь.
9 1181
#Авария #ДТП
3

Комментарии (9)

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Я

2 минуты назад
В ад отьехал ,чертям на завтрак
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Узбек

10 минут назад
Когда и где его будут прикапывать? Кто в курсе?
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Добро пожаловать в ад

15 минут назад
Не прокатило.
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Узбеки

18 минут назад
Ну наконец-то ,ждём,ждём)
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Раком

19 минут назад
Липецк, панос синий за рулем не гонзает
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Сотрудник

20 минут назад
Липецк, панаслон в Липецке остается еще на 5 лет
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Липецк

24 минуты назад
Ну погнали кто круче гадостей напишет , рыба гниет с головы ! У Панаслоника все хорошо , после проверки , ещё в Москву сбегает
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Сотрудник

28 минут назад
Крякнул Бабенко да и х.... С ним
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Зека

29 минут назад
Туда ему и дорога....там узбеки уже заждались Генку алконавта
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