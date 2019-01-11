В Липецке нашли угнанный в Тамбовской области автомобиль

Подозреваемые в преступлении задержаны.

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Тамбовским и липецким полицейским удалось вычислить угонщиков автомобиля. Машина пропала в Тамбовской области, ее и предполагаемых угонщиков нашли в Липецке, сообщает УМВД Тамбовской области.



Сообщение об угоне ВАЗ-21140, принадлежащего 67-летнему жителю станции Песковатка Тамбовской области, поступило в полицию 9 января. Оперативники выехали на место преступления и нашли следы, оставленные подозреваемыми; была разослана ориентировка на угнанный автомобиль и подозреваемых. Сотрудниками уголовного розыска и УГИБДД по ориентировке в Липецке, на улице Советской, после совершенного ДТП был задержан угнанный автомобиль с подозреваемыми — безработными молодыми людьми 19-ти и 26-ти лет.



Установлено, что угонщики не только похитили ВАЗ-21140, но и пытались украсть ВАЗ-21213 соседа жителя станции Песковатка. Но злоумышленники не смогли завести машину и довольствовались кражей аккумулятора. Известно, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за попытку угона транспорта.