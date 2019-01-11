Происшествия

42 минуты назад

В Липецке нашли угнанный в Тамбовской области автомобиль

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#угон
В Липецке нашли угнанный в Тамбовской области автомобиль

Подозреваемые в преступлении задержаны.

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Тамбовским и липецким полицейским удалось вычислить угонщиков автомобиля. Машина пропала в Тамбовской области, ее и предполагаемых угонщиков нашли в Липецке, сообщает УМВД Тамбовской области.

Сообщение об угоне ВАЗ-21140, принадлежащего 67-летнему жителю станции Песковатка Тамбовской области, поступило в полицию 9 января. Оперативники выехали на место преступления и нашли следы, оставленные подозреваемыми; была разослана ориентировка на угнанный автомобиль и подозреваемых. Сотрудниками уголовного розыска и УГИБДД по ориентировке в Липецке, на улице Советской, после совершенного ДТП был задержан угнанный автомобиль с подозреваемыми — безработными молодыми людьми 19-ти и 26-ти лет.

Установлено, что угонщики не только похитили ВАЗ-21140, но и пытались украсть ВАЗ-21213 соседа жителя станции Песковатка. Но злоумышленники не смогли завести машину и довольствовались кражей аккумулятора. Известно, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за попытку угона транспорта.
3 601
#угон

Комментарии (3)

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бездуховные скрепы

6 минут назад
Есть страны где машины не угоняются.И даже не закрываются хозяевами. Особо "загнивающие" даже ключи в замке оставляют и никто машину не трогает. Ибо 10 лет тюрьмы а местами отрубание кистей рук.
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Кисляк

7 минут назад
Каменный век, Не говори. Сидит важный такой в лупу смотрит, будто соображает что))))
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Каменный век

13 минут назад
У нас до сих пор "пальчики" проверяют с помощью лупы... век высоких технологий...
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