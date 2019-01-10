Общество

43 минуты назад

Из елецкого бара вынесли ящик с деньгами

1 489
#кража
Из елецкого бара вынесли ящик с деньгами

9 января в Ельце на улице Радиотехнической обокрали бар. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступники разбили стекло на входной двери и вынесли из бара продукты питания и кассовый ящик, в котором находились 12 000 рублей.

Сотрудниками ППС по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих жителей Ельца, 41 и 43 лет, один из них ранее судим за убийство. Расследование проводит ОМВД России по г.Ельцу.
1 489
#кража

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елецкий -сила ! Тракторный - могила !

15 минут назад
в общак на Елецкий мкр несли бродяги
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