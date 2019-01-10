Из елецкого бара вынесли ящик с деньгами

9 января в Ельце на улице Радиотехнической обокрали бар.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступники разбили стекло на входной двери и вынесли из бара продукты питания и кассовый ящик, в котором находились 12 000 рублей.



Сотрудниками ППС по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих жителей Ельца, 41 и 43 лет, один из них ранее судим за убийство. Расследование проводит ОМВД России по г.Ельцу.