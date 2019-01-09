Общество

25 минут назад

«Вот и праздникам конец, а кто выжил - молодец»

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#будни #работа #каникулы

Липчане приветствуют окончание выходных.

Длинные новогодние выходные подошли к концу. Большинство россиян, в том числе — липчан, сегодня вернулись к работе. Встреча с буднями по-разному отразилась на липчанах: кто-то уже устал отдыхать, а кто-то, наоборот, не против продолжить праздник. Мнения и эмоции липчан — в обзоре Instagram.

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#будни #работа #каникулы

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