«Вот и праздникам конец, а кто выжил - молодец»

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Как Ваше настроение? Я довольная, жизнерадостная! Я практически, все выходные кайфовала на диване и ничего не делала, наслаждалась погодой и гуляла семьей (гремели салюты, ели салаты). Давно мы так не расслаблялись... Но, как вы уже увидели в моей истории: "Хватит гулять! Пора, на работу!"