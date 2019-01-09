25 минут назад
«Вот и праздникам конец, а кто выжил - молодец»
Липчане приветствуют окончание выходных.
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С первым рабочим днемвся суета предновогодняя закончилась и стало прям грустно. #каникулы Сейчас бы снова нарядить елку и готовиться отмечать#девочкитакиедевочки #работка #9января #зима #2019 #beautiful #beauty #top #tops #selfie #доброеутро #липецк #липецкфото #lipetsklike
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Вот и праздникам конец, тот кто выжил- молодец Photo: @lilylland #ann_foxy48 #fashion_laboratory48#modelagency#modelschool#model#model48#modeling#моделинг#скаут#scout#makeup#показ#фото#фотомодель#фотосессия#подиум#портфолиомодели#агент#бук#дефиле#имидж#лук#кастинг#липецк#липецк48#москва#moscow#like4like #followme #voronezh
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Как Ваше настроение? Я довольная, жизнерадостная! Я практически, все выходные кайфовала на диване и ничего не делала, наслаждалась погодой и гуляла семьей (гремели салюты, ели салаты). Давно мы так не расслаблялись... Но, как вы уже увидели в моей истории: "Хватит гулять! Пора, на работу!"
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