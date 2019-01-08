Две бани автомобиль и сарай сгорели в Липецкой области

Несколько пожаров произошли 7 и 8 января.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, 7 января в селе Никольское Усманского района загорелась баня. Пламя тушили два отделения пожарных и добровольная дружина. Огнем баня уничтожена полностью.



В этот же день загорелась баня в селе Ржавец Задонского района. Огнем уничтожено перекрытие бани на площади 20 кв.м.



В селе Становое горел автомобиль «ВАЗ-2106». Пламя было потушено до прибытия пожарных. Огонь уничтожил салон машины.



Сегодня около пяти утра в Чаплыгине на улице Колхозной загорелся сарай.Отостять строение не удлось - сарай сгорел полностью.

