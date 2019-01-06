Рождественский стол от Джейми Оливера, Риверданс и ностальгический номер мим-театра «Лицедеи»

Граждане СССР и предположить не могли, что когда-нибудь появится такая невероятная штука, как Интернет. А теперь благодаря Всемирной паутине мы можем смотреть хиты советского телевидения: кто-то вспомнит детство, а кто-то – юность. Недостаток рождественского настроения (если такой есть) тоже можно компенсировать в Сети: идеи праздничного стола, хорошая музыка и красивые танцы – все это вы можете посмотреть_почитать в нашей подборке.





Рождественские рецепты от Джейми Оливера



«Свой в доску» - так фанаты британского кулинара Джейми Оливера объясняют причину его популярности у широкой публики. Интересна история его успеха: бывший двоечник, страдавший дислексией, стал одним из самых популярных рестораторов, поваров и телеведущих в мире. А все потому, что всегда был очень энергичен, коммуникабелен и готов поработать руками: в возрасте 8 лет Джейми подрабатывал, чистя и нарезая овощи в пабе своего отца.



Видео с рецептами Оливера всегда красивые и очень живые. Они словно источают неуемную энергию Джейми. Здесь можно увидеть советы известного англичанина по приготовлению блюд для рождественского стола: рецепт сочной индейки, густой подливки, запеченной картошки, хрустящей снаружи и нежной внутри, и еще кое-чего интересного.







Руки по швам



Как отличить ирландский танец, от, например, шотландского? В ирландском абсолютно отсутствуют движения руками – «говорят» только ноги. Руки ирландские танцоры держат строго по швам.



Мы считаем, что поздравление с Рождеством от всемирно известного степ-шоу «Риверданс» - это очень красиво. Меньше слов, больше танцев:







Если вы собрались колядовать



Допустим, вы решили праздновать Рождество по старинным традициям, но не знаете, с чего начать. Прежде всего следует знать, что традиция колядования – это смесь язычества и христианства. Рядились в дни зимнего солнцеворота язычники, а христианство наделило прежний праздник новым смыслом: колядущих не зря называли христославцами – они ходят по дворам, чтобы прославлять рождение Богомладенца.



Подробнее о традиции колядования можно почитать здесь: «Колядование на Руси: древний смысл обряда колядования» .



А на этом ресурсе можно найти тексты старинных колядок, которыми вы сможете удивить и порадовать коллег и соседей: «Колядки русские народные на Рождество – короткие, детские. Тексты стихов и песен с нотами рождественских колядок» .



Кстати, в эти дни отлично пойдут фильмы с соответствующим антуражем – на тему Рождества. Большую подборку кинофильмов, помогающих создать или усилить рождественское настроение, смотрите здесь:



«Последний танец»



Красивый голос, естественная внешность, никаких скандалов, связанных с именем, но при этом огромная популярность – редкий для российской эстрады рецепт успеха. Адила Седрая, поющая под именем Индила (с ударением на последний слог) родилась во Франции, но в ее внешности голосе чувствуется ее восточно-азиатское происхождение – египетская, камбоджийская, индийская, алжирская кровь. Мы сами любим такую музыку и делимся ею с вами:







«Лицедеи» и их грустная канарейка



Когда на российском ТВ еще не было такого огромного выбора юмористических программ, как сейчас, советские телезрители почитали за счастье, если в новогоднем «Голубом огоньке» или другом концерте покажут номер театра Вячеслава Полунина «Лицедеи». Один из номеров стал без преувеличения культовым – три клоуна с разными амплуа выходили на сцену под странную песню на итальянском языке: «Blu-blu-blu canary — Qui, qui, qui — si perde l’eco…» Что особенного делали клоуны? Да ничего, просто делали вид, что поют и играют. А один из них, с огромным сачком, все время подпрыгивал невпопад. Это было нелепо и трогательно, публика номер полюбила. Правда, текста никто не понял: это про фонарики? Про кораблики?..



Песня итальянца Винсента Фьорино прославилась сначала в Америке, а в СССР ее услышали в 60-е годы. «Грустная канарейка —Кви-кви-кви — затихает эхо. Что плачешь или поёшь на закате — Кви-кви — повторяет ветер», - вот о чем была та песенка.



Итак, минутка ностальгии в нашей рубрике, для всех, кто родился и вырос в СССР. Вот тот самый «Голубой огонек»-1988, в котором дебютировали «Лицедеи» с номером «Блю канари».



«Свой в доску» - так фанаты британского кулинара Джейми Оливера объясняют причину его популярности у широкой публики. Интересна история его успеха: бывший двоечник, страдавший дислексией, стал одним из самых популярных рестораторов, поваров и телеведущих в мире. А все потому, что всегда был очень энергичен, коммуникабелен и готов поработать руками: в возрасте 8 лет Джейми подрабатывал, чистя и нарезая овощи в пабе своего отца.Видео с рецептами Оливера всегда красивые и очень живые. Они словно источают неуемную энергию Джейми. Здесь можно увидеть советы известного англичанина по приготовлению блюд для рождественского стола: рецепт сочной индейки, густой подливки, запеченной картошки, хрустящей снаружи и нежной внутри, и еще кое-чего интересного.Как отличить ирландский танец, от, например, шотландского? В ирландском абсолютно отсутствуют движения руками – «говорят» только ноги. Руки ирландские танцоры держат строго по швам.Мы считаем, что поздравление с Рождеством от всемирно известного степ-шоу «Риверданс» - это очень красиво. Меньше слов, больше танцев:Допустим, вы решили праздновать Рождество по старинным традициям, но не знаете, с чего начать. Прежде всего следует знать, что традиция колядования – это смесь язычества и христианства. Рядились в дни зимнего солнцеворота язычники, а христианство наделило прежний праздник новым смыслом: колядущих не зря называли христославцами – они ходят по дворам, чтобы прославлять рождение Богомладенца.Подробнее о традиции колядования можно почитать здесь:А на этом ресурсе можно найти тексты старинных колядок, которыми вы сможете удивить и порадовать коллег и соседей:Кстати, в эти дни отлично пойдут фильмы с соответствующим антуражем – на тему Рождества. Большую подборку кинофильмов, помогающих создать или усилить рождественское настроение, смотрите здесь: «25 лучших рождественских фильмов по мнению Forbes» Красивый голос, естественная внешность, никаких скандалов, связанных с именем, но при этом огромная популярность – редкий для российской эстрады рецепт успеха. Адила Седрая, поющая под именем Индила (с ударением на последний слог) родилась во Франции, но в ее внешности голосе чувствуется ее восточно-азиатское происхождение – египетская, камбоджийская, индийская, алжирская кровь. Мы сами любим такую музыку и делимся ею с вами:Когда на российском ТВ еще не было такого огромного выбора юмористических программ, как сейчас, советские телезрители почитали за счастье, если в новогоднем «Голубом огоньке» или другом концерте покажут номер театра Вячеслава Полунина «Лицедеи». Один из номеров стал без преувеличения культовым – три клоуна с разными амплуа выходили на сцену под странную песню на итальянском языке: «Blu-blu-blu canary — Qui, qui, qui — si perde l’eco…» Что особенного делали клоуны? Да ничего, просто делали вид, что поют и играют. А один из них, с огромным сачком, все время подпрыгивал невпопад. Это было нелепо и трогательно, публика номер полюбила. Правда, текста никто не понял: это про фонарики? Про кораблики?..Песня итальянца Винсента Фьорино прославилась сначала в Америке, а в СССР ее услышали в 60-е годы. «Грустная канарейка —Кви-кви-кви — затихает эхо. Что плачешь или поёшь на закате — Кви-кви — повторяет ветер», - вот о чем была та песенка.Итак, минутка ностальгии в нашей рубрике, для всех, кто родился и вырос в СССР. Вот тот самый «Голубой огонек»-1988, в котором дебютировали «Лицедеи» с номером «Блю канари».