Покупателем поддельного Неnnеssу оказался полицейский

Продавец контрафактного спиртного пошёл под суд.

Мировой судья СУ №12 Правобережного района рассмотрел уголовное дело в отношении безработного жителя Липецка. Мужчину обвинили в незаконном использовании лейблов — товарных знаков. Подсудимый признался в преступлении до вынесения приговора.

Замысел злоумышленника был прост — перепродавать неизвестные напитки от якобы именитых производителей. Мужчина закупался к неустановленного следствием продавца в селе Сенцово. Там он приобрел 50 бутылок якобы коньяка Неnnеssу и 33 литра виски Johnnie Walker Black Label. В середине декабря 2017 года злоумышленник решил перепродать все спиртное за 20 000 рублей. Он нашел покупателя на весь контрафактный алкоголь. Им оказался сотрудник полиции. Экспертиза показала, что все конфискованные напитки не имеют ничего общего с оригинальными товарами от Неnnеssу и Johnnie Walker.

Суд признал мужчину виновным и наказал его исправительными работами на 360 часов. Все конфискованное спиртное будет уничтожено.