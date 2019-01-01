История шампанского, танец штурмовиков и «элегантный» оливье от Лазерсона

Итак, наконец-то праздники, узаконенная лень, поздние подъемы, застолья и неспешные прогулки! Вы весь год работали, накануне Нового года работали еще сильнее, пережили все авралы и дедлайны и заслужили отдых. А чтобы вам было не скучно, мы снова подобрали специально для вас кое-что интересное и заслуживающее внимания из всего, что когда-либо было опубликовано во Всемирной Сети.

1. Периньон дома?



А вы знали, что газированные вина появились в результате брака в процессе виноделия, и много веков бутылки с шипучим вином называли дьявольскими? А знали ли вы, что проволочный фиксатор для удерживания пробки называется «мюзле»? А в курсе ли вы, что когда игристые вина, считавшиеся до поры напитком для деревенщин и простолюдинов, вошли в моду в пресыщенной знати, для этих вин даже стали изготавливать специальные бутылки, закаленные не в дровяной, а в угольной печи?



Читать: «Краткая история шампанского и других игристых вин»



В новогодние праздники самое время узнать побольше об истории самого «новогоднего» напитка в мире.



2. «Элегантный» салат оливье от Лазерсона.



Креветки, говядина, щучья икра, вустерский соус, каперсы, картофель – как все эти ингредиенты смогут встретиться в одном блюде? Легко, если вы откажетесь от традиционно-упрощенного рецепта салата оливье с вареной колбасой и решите удивить себя, свих домашних и гостей по-настоящему концептуальным оливье от шеф-повара Ильи Лазерсона.



Пошаговую инструкцию, сдобренную философскими рассуждениями, ищите на ютьюб-канале кулинара. Видео называется «Самый вкусный оливье в вашей жизни»





3. Штурмовики танцуют тверк.



Необычные танцевальные номера из британского шоу талантов – вот что определенно заслуживает внимания, кроме, конечно, роликов с мимимишными котиками. Когда группа марширующих под имперский марш штурмовиков Дарта Вейдера начинают танцевать тверк, а потом и вовсе танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», это неожиданно. Да вот, оцените сами:









4. «С легкой иронией или Пар судьбы»



Что делать, если в эти зимние праздничные дни почти невозможно никуда укрыться от фильма «Ирония судьбы или С легким паром!»? Авторы онлайн-журнала «Maxim» считают, что от такой иронии судьбы можно защищаться юмором.



«Специально к юбилею «Иронии судьбы» мы встретились с живыми свидетелями создания легендарной комедии, нашли редкие документы и уникальные артефакты эпохи, посетили места съемок, потеряли редкие документы, случайно сели на уникальные артефакты и сломали их, но в конце концов, преодолев все препятствия и пройдя множество испытаний, нашли любовь и настоящих друзей!» - пишет автор материала Ярослав Свиридов. Действительно, пора, наконец узнать, кто же на самом деле был автором легендарной фразы «Какая гадость ваша заливная рыба!»



Читать:



5. «На прошлое Рождество я подарил тебе свое сердце».



По непроверенным данным статистики, почти 90% россиян могут пропеть на языке оригинала только первые слова этой песни: «Ласт Кристмас ай гэв ю май хат!» (На прошлое Рождество я подарил тебе свое сердце) А дальше только мычат мелодию и все. Специально для этой категории населения мы публикуем текст продолжения музыкальной фразы: «Бат зе вери некст дэй ю гэв ит эвей» (Но на следующий день ты его вернула).



Это еще один популярный новогодний хит, который звучит сказочно, а в тексте – сплошные слезы. Зато весь мир напевает эту песню в январские праздники и вспоминает, как хорош когда-то был Джордж Майкл: Wham! - Last Christmas







Приятных вам выходных!

А вы знали, что газированные вина появились в результате брака в процессе виноделия, и много веков бутылки с шипучим вином называли дьявольскими? А знали ли вы, что проволочный фиксатор для удерживания пробки называется «мюзле»? А в курсе ли вы, что когда игристые вина, считавшиеся до поры напитком для деревенщин и простолюдинов, вошли в моду в пресыщенной знати, для этих вин даже стали изготавливать специальные бутылки, закаленные не в дровяной, а в угольной печи?Читать:В новогодние праздники самое время узнать побольше об истории самого «новогоднего» напитка в мире.Креветки, говядина, щучья икра, вустерский соус, каперсы, картофель – как все эти ингредиенты смогут встретиться в одном блюде? Легко, если вы откажетесь от традиционно-упрощенного рецепта салата оливье с вареной колбасой и решите удивить себя, свих домашних и гостей по-настоящему концептуальным оливье от шеф-повара Ильи Лазерсона.Пошаговую инструкцию, сдобренную философскими рассуждениями, ищите на ютьюб-канале кулинара. Видео называется «Самый вкусный оливье в вашей жизни»Необычные танцевальные номера из британского шоу талантов – вот что определенно заслуживает внимания, кроме, конечно, роликов с мимимишными котиками. Когда группа марширующих под имперский марш штурмовиков Дарта Вейдера начинают танцевать тверк, а потом и вовсе танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», это неожиданно. Да вот, оцените сами:Что делать, если в эти зимние праздничные дни почти невозможно никуда укрыться от фильма «Ирония судьбы или С легким паром!»? Авторы онлайн-журнала «Maxim» считают, что от такой иронии судьбы можно защищаться юмором.«Специально к юбилею «Иронии судьбы» мы встретились с живыми свидетелями создания легендарной комедии, нашли редкие документы и уникальные артефакты эпохи, посетили места съемок, потеряли редкие документы, случайно сели на уникальные артефакты и сломали их, но в конце концов, преодолев все препятствия и пройдя множество испытаний, нашли любовь и настоящих друзей!» - пишет автор материала Ярослав Свиридов. Действительно, пора, наконец узнать, кто же на самом деле был автором легендарной фразы «Какая гадость ваша заливная рыба!»Читать: «С легкой иронией, или Пар судьбы! Немного правдивая история создания фильма «Ирония судьбы» По непроверенным данным статистики, почти 90% россиян могут пропеть на языке оригинала только первые слова этой песни: «Ласт Кристмас ай гэв ю май хат!» (На прошлое Рождество я подарил тебе свое сердце) А дальше только мычат мелодию и все. Специально для этой категории населения мы публикуем текст продолжения музыкальной фразы: «Бат зе вери некст дэй ю гэв ит эвей» (Но на следующий день ты его вернула).Это еще один популярный новогодний хит, который звучит сказочно, а в тексте – сплошные слезы. Зато весь мир напевает эту песню в январские праздники и вспоминает, как хорош когда-то был Джордж Майкл: Wham! - Last ChristmasПриятных вам выходных!