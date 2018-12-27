Происшествия

46 минут назад

Виновник в ДТП у Петровского рынка выслушал приговор

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#Авария #ДТП
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Виновник в ДТП у Петровского рынка выслушал приговор

На последнее заседание не пришел даже его адвокат.

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Сегодня в Советском суде Липецка обвиняемый в ДТП у Петровского рынка житель Тверской области Александр Дутов выслушал приговор.

Авария произошла 23 июня этого года. Улицу Неделина в районе Петровского рынка по пешеходному переходу переходила 40-летняя женщина с двумя дочерьми 10-ти и 15-ти лет. Александр Дутов на внедорожнике «Тойота» сбил мать и ее детей. Младшая девочка погибла на месте ДТП, старшей успел оказать помощь случайно проезжавший мимо врач-реаниматолог. Пострадала и мать.

Судом доказано, что Александр Дутов двигался на автомобиле с превышением скорости и в состоянии алкогольного опьянения. В принципе он сам этого не скрывал. А выпил пол пачки вина, так как узнал о смерти своего двоюродного брата.

В итоге судья Марина Золотарёва оценила собранные по делу доказательства и приговорила Александра Дутова к 4,5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. 

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#Авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Лось

2 минуты назад
264ст это 228 самая гуманная из уголовного кодекса 4,5 года +под следствием =к 9мая может быть дома!
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Гость

12 минут назад
А про компенсацию семье, сколько же назначили выплачивать?
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Кештар

17 минут назад
Да всё правильно.Только сажать надо чиновников ,тех которые отвечают,за то что в районах скопления людей есть не регулируемые пешеходные переходы.
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Липчанка

20 минут назад
Ну почему поселение? Такой срок надо только за то ,что он выпил и сел за руль,а тут еще пострадавшие и смерть ребенка. Ужас просто!
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