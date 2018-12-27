Виновник в ДТП у Петровского рынка выслушал приговор

На последнее заседание не пришел даже его адвокат.

Сегодня в Советском суде Липецка обвиняемый в ДТП у Петровского рынка житель Тверской области Александр Дутов выслушал приговор.

Авария произошла 23 июня этого года. Улицу Неделина в районе Петровского рынка по пешеходному переходу переходила 40-летняя женщина с двумя дочерьми 10-ти и 15-ти лет. Александр Дутов на внедорожнике «Тойота» сбил мать и ее детей. Младшая девочка погибла на месте ДТП, старшей успел оказать помощь случайно проезжавший мимо врач-реаниматолог. Пострадала и мать.

Судом доказано, что Александр Дутов двигался на автомобиле с превышением скорости и в состоянии алкогольного опьянения. В принципе он сам этого не скрывал. А выпил пол пачки вина, так как узнал о смерти своего двоюродного брата.

В итоге судья Марина Золотарёва оценила собранные по делу доказательства и приговорила Александра Дутова к 4,5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.