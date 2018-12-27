Липчан оставят без новогодних салютов

Вероятнее всего, липчанам не удастся в новогоднюю ночь увидеть красочные салюты над праздничными площадками.

Как сообщили GOROD48 в департаменте культуры Липецка, пока ни одно городское учреждение не заявило в администрацию о том, что готово запустить салют ночью 1 января. Главный праздничный фейерверк, получается, увидели те, кто 22 декабря посетил новогодний фестиваль «Петровские забавы».



Но любителям салютов не стоит отчаиваться. На части площадок можно запускать фейерверки, только потратится на салюты придется самостоятельно. В Липецке для запуска фейерверков подготовлены три площадки- площадь перед СК «Звездный», у ДК «Матыра» и у ДК «Луч». Здесь, а также в парке Победы, Сокольском парке, парке НЛМК, у ДК «Городской», «Рудничный» и «Шахтинский» новогодний праздник начнется в час ночи. Веселье с конкурсами в компании Снегурочки и Деда Мороза планируют завершить к трем часам.