Общество

сегодня, 14:17

Липчан оставят без новогодних салютов

7 1892
#салют #новый год
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Липчан оставят без новогодних салютов

Вероятнее всего, липчанам не удастся в новогоднюю ночь увидеть красочные салюты над  праздничными площадками. 

Как сообщили GOROD48 в департаменте культуры Липецка, пока ни одно городское учреждение не заявило в администрацию о том, что готово запустить салют ночью 1 января. Главный праздничный фейерверк, получается, увидели те, кто 22 декабря посетил новогодний фестиваль «Петровские забавы».

Но любителям салютов не стоит отчаиваться. На части площадок можно запускать фейерверки, только потратится на салюты придется самостоятельно. В Липецке для запуска фейерверков подготовлены три площадки- площадь перед СК «Звездный», у ДК «Матыра» и у ДК «Луч». Здесь, а также в парке Победы, Сокольском парке, парке НЛМК, у ДК «Городской», «Рудничный» и «Шахтинский» новогодний праздник начнется в час ночи. Веселье с конкурсами в компании Снегурочки и Деда Мороза планируют завершить к трем часам. 
7 1892
#салют #новый год
2

Комментарии (7)

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Пенсионер

4 минуты назад
Ну и правильно! Нечего нашими пенсиями швыряться
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Animal planet

8 минут назад
Фейерверки будут во всех дворах уже сразу после полуночи. Как всегда. И без указки мнст и времени проворовавшихся чинуш. Которые не соизволили организовать даже самый убогий салютик. Народ сам себе праздник устроит.
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Все!

16 минут назад
Проворовались. Скрепы кончились.
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Главное

19 минут назад
Что деньги уже потратили!
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Ну и

22 минуты назад
Хорошо
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Ха...

24 минуты назад
Снегурку ко мне.
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Авангард

48 минут назад
запустили ,хватит фейрверков!
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