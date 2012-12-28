Зачем в липецком хоккее обидели шмеля Жэку?

Наша команда в стартовой домашней игре проиграла – 2:9, а с маскотом вообще вышел скандал.

Написано так, словно бы «Союзмультфильм» официально передал липчанам право на изображение своего персонажа. И тогда получается, что МХК «Липецк» не является преемником «Липецка» и его славной истории? Когда в 2015 году принимали решение о переводе команды из ВХЛ в молодёжную лигу говорили совсем другое. Получается, что традиции липецкого хоккея официально сброшены в утиль? А как тогда быть с красно-бело-синими цветами, с которыми «Липецк» в своё время выступал даже в Суперлиге (аналоге нынешней КХЛ) и которые специально вернули несколько лет назад? А со старой эмблемой, на которой ничего не поменялось, за исключением добавленного слова «молодёжный»?









К шмелю относились по разному. Кто-то даже считал его уродливым, но о нём говорили - в том числе, па Первом канале, и он стал одним из наиболее узнаваемых брэндов Липецка за последнее десятилетие. На наш взгляд - милашка

