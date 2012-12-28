Спорт
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сегодня, 10:19
Зачем в липецком хоккее обидели шмеля Жэку?
Наша команда в стартовой домашней игре проиграла – 2:9, а с маскотом вообще вышел скандал.
Кроме того, 1200 болельщикам, которые пришли в «Звездный» был явлен новый талисман команды, но с ним в клубе, похоже, сели не в меньшую лужу, чем в этот день на льду.
Игру красноречиво иллюстрирует один факт: спустя 10 с небольшим минут в воротах липчан побывали 5 (!) шайб. Четыре гости забросили в равных составах и одну – в большинстве.
Всё, что оставалось «Липецку» - это сменить вратаря: вместо Кирилла Акатова в пекло был брошен Максим Хвалов. Долго он не остался «сухим»: на 17-й минуте тамбовчане забросили 6-ю шайбу. При этом спустя полминуты Хвалов сумел отразить буллит от тамбовского форварда Арсения Лащёнова, отлично знакомого липецким болельщикам по двум прошлым сезонам в составе нашей команды.
На первый перерыв команды ушли при счёте 6:0, во втором отрезке зрители голов не увидели, а в третьем гости сумели ещё больше увеличить разницу. У липчан при счёте 0:7 разразился «дублем» с интервалом в 44 секунды 18-летний форвард Александр Гнездюков – единственное «светлое пятно» матча.
Поражение «минус 7» пришлось на дебют нового талисмана липецкого хоккея. Оригинального варианта подобрать не смогли и назначили маскотом игрока команды «Вымпел» из советского мультика. Какое отношение «Вымпел» имеет к липецкому хоккею остаётся только догадываться.
Любопытно, что сам клуб провёл в социальных сетях опрос среди болельщиков, и САМ предложил вернуть знаменитого шмеля Жэку. Этот вариант и победил, набрав 40% голосов. Но кто будет смотреть на результаты каких-то голосований? Особенно, когда решение уже принято в кулуарах. В клубе заявили, что вариант со шмелём был шуточным (о чём заранее никто не предупреждал), а затем приклеили совсем уже нелепое оправдание: мол, Жэка раньше был талисманом МХК «Липецк» и на него распространяется авторское право.
Написано так, словно бы «Союзмультфильм» официально передал липчанам право на изображение своего персонажа. И тогда получается, что МХК «Липецк» не является преемником «Липецка» и его славной истории? Когда в 2015 году принимали решение о переводе команды из ВХЛ в молодёжную лигу говорили совсем другое. Получается, что традиции липецкого хоккея официально сброшены в утиль? А как тогда быть с красно-бело-синими цветами, с которыми «Липецк» в своё время выступал даже в Суперлиге (аналоге нынешней КХЛ) и которые специально вернули несколько лет назад? А со старой эмблемой, на которой ничего не поменялось, за исключением добавленного слова «молодёжный»?
К шмелю относились по разному. Кто-то даже считал его уродливым, но о нём говорили - в том числе, па Первом канале, и он стал одним из наиболее узнаваемых брэндов Липецка за последнее десятилетие. На наш взгляд - милашка
Но если даже поверить в версию с авторскими правами, то неужели никак нельзя было договориться? И зачем тогда вообще было включать этот вариант в опрос? Чтобы лишний раз показать примерно половине болельщиков, что их мнение никому не важно?
И вот всё у них так…
Сегодня в «Звездном» состоится повторный матч.
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