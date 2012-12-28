Происшествия
1874
35 минут назад
В Липецке снова сработали сирены: объявлена угроза атаки БПЛА
Налеты продолжаются.
– Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
«Силами ПВО за последние несколько часов в нашем регионе сбито 7 беспилотников. К счастью, обошлось без жертв. Но налет БПЛА продолжается. Прошу всех сохранять спокойствие и следовать правилам красного режима угрозы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
5
3
30
5
2
Комментарии