В Липецке снова сработали сирены: объявлена угроза атаки БПЛА

Налеты продолжаются.

В Липецке четвертый раз за сутки сработали сирены. Как предупредил губернатор Игорь Артамонов, существует угроза атаки БПЛА.– Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

«Силами ПВО за последние несколько часов в нашем регионе сбито 7 беспилотников. К счастью, обошлось без жертв. Но налет БПЛА продолжается. Прошу всех сохранять спокойствие и следовать правилам красного режима угрозы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор в своем Telegram-канале.