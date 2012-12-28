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35 минут назад

В Липецке снова сработали сирены: объявлена угроза атаки БПЛА

Налеты продолжаются.

В Липецке четвертый раз за сутки сработали сирены. Как предупредил губернатор Игорь Артамонов, существует угроза атаки БПЛА.

– Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате. 

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

«Силами ПВО за последние несколько часов в нашем регионе сбито 7 беспилотников. К счастью, обошлось без жертв. Но налет БПЛА продолжается. Прошу всех сохранять спокойствие и следовать правилам красного режима угрозы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор в своем Telegram-канале.



воздушная тревога
БПЛА
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