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Липецкому дзюдоисту за волю к победе вручили... самокат (ФОТО)

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#Дзюдо #ДЮСШ №8 "Юность"
Липецкому дзюдоисту за волю к победе вручили... самокат (ФОТО)

IV международный турнир в Калининграде с участием борцов из Финляндии, Прибалтики, Белоруссии сложился успешно для нашей команды.

Дзюдоисты липецкой ДЮСШ №8 «Юность» отлично выступили в международном турнире «Юный чемпион» в Калининграде.

Соперниками липчан были не только соотечественники, но и борцы из Белоруссии, Латвии, Литвы и Финляндии.

Особой похвалы удостоился один из самых юных участников липецкой команды Илья Торопцев. Он занял третье место среди ребят 2011-12 г.р. в весовой категории до 30 кг. При этом липчанину достался приз «За волю к победе» - самокат.

Отметился на пьедестале почета и сын директора ДЮСШ №8 «Юность» Федор Лупоносов, который выиграл соревнования в весе до 22 кг среди ребят 2009-10 г.р.

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Победителем стал и Руслан Лободин (28 кг). В призеры попали Надежда Дергунова (2-е место), Михаил Тиньков, Егор Таньшин, Егор Солопов, Алексей Зубков, Иван Торопцев (все - 3-и места).

В общекомандном зачете липчане заняли 7-е место среди 48 сборных-участниц.

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#Дзюдо #ДЮСШ №8 "Юность"

Комментарии (3)

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Катя

21 минуту назад
Хи,такие карапузики.
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Знаток

23 минуты назад
Не Дободин,а Лободин.... повнимательнее пожалуйста....
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Саня

сегодня, 14:07
Молодцы Дюсш 8 .
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