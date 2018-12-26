Общество
сегодня, 16:22
Автомобилистка после аварии под Задонском написала письмо Путину
7 1523
Чиновники ответили на инициативу участницы ДТП.
Региональное управление дорог и транспорта отреагировало на инициативу жительницы Воронежской области, которая на дороге под Задонском в начале ноября попала в автомобильную аварию. Женщина раскритиковала местную власть за попустительство (неосвещенная дорога, мало знаков) и просила исправить ситуацию, чтобы спасти жизни участников движения.
Как считают в управлении, автомобилистка из Воронежской области сама виновата в ДТП. «Перед выездом на федеральную автодорогу жительница Воронежа не выполнила требование целого ряда дорожных знаков и попала в ДТП. На месте ДТП побывали представители ГИБДД, которые подтвердили соответствие установки знаков стандартам. После возникших разногласий со страховой компанией участница ДТП начала писать письма по разным инстанциям вплоть до Президента РФ», указано в сообщении ведомства.
Управление дорог и транспорта Липецкой области, кроме того, указывает, что все знаки на участке дороги установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения, разработанным специализированной организацией, и соответствуют требованиям национального стандарта РФ ГОСТ. Но после ДТП сотрудники подрядной организацией, обслуживающей автодорогу, установили дополнительный знак «Внимание! Пересечение с федеральной трассой Р-119». В 2019 году планируется проложить участок шумовыми полосами.
Как считают в управлении, автомобилистка из Воронежской области сама виновата в ДТП. «Перед выездом на федеральную автодорогу жительница Воронежа не выполнила требование целого ряда дорожных знаков и попала в ДТП. На месте ДТП побывали представители ГИБДД, которые подтвердили соответствие установки знаков стандартам. После возникших разногласий со страховой компанией участница ДТП начала писать письма по разным инстанциям вплоть до Президента РФ», указано в сообщении ведомства.
Управление дорог и транспорта Липецкой области, кроме того, указывает, что все знаки на участке дороги установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения, разработанным специализированной организацией, и соответствуют требованиям национального стандарта РФ ГОСТ. Но после ДТП сотрудники подрядной организацией, обслуживающей автодорогу, установили дополнительный знак «Внимание! Пересечение с федеральной трассой Р-119». В 2019 году планируется проложить участок шумовыми полосами.
7 1523
На деревню дедушке
дерзкий
Эх
))))
автоледи
Наше имя
гостья