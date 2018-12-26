Общество

сегодня, 16:22

Автомобилистка после аварии под Задонском написала письмо Путину

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#авария #ДТП #инициатива #дорожные знаки
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Автомобилистка после аварии под Задонском написала письмо Путину

Чиновники ответили на инициативу участницы ДТП.

Региональное управление дорог и транспорта отреагировало на инициативу жительницы Воронежской области, которая на дороге под Задонском в начале ноября попала в автомобильную аварию. Женщина раскритиковала местную власть за попустительство (неосвещенная дорога, мало знаков) и просила исправить ситуацию, чтобы спасти жизни участников движения.

Как считают в управлении, автомобилистка из Воронежской области сама виновата в ДТП. «Перед выездом на федеральную автодорогу жительница Воронежа не выполнила требование целого ряда дорожных знаков и попала в ДТП. На месте ДТП побывали представители ГИБДД, которые подтвердили соответствие установки знаков стандартам. После возникших разногласий со страховой компанией участница ДТП начала писать письма по разным инстанциям вплоть до Президента РФ», указано в сообщении ведомства.

Управление дорог и транспорта Липецкой области, кроме того, указывает, что все знаки на участке дороги установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения, разработанным специализированной организацией, и соответствуют требованиям национального стандарта РФ ГОСТ. Но после ДТП сотрудники подрядной организацией, обслуживающей автодорогу, установили дополнительный знак «Внимание! Пересечение с федеральной трассой  Р-119».  В 2019 году планируется проложить участок шумовыми полосами.
7 1523
#авария #ДТП #инициатива #дорожные знаки
4

Комментарии (7)

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На деревню дедушке

22 минуты назад
Зраствуй дедушка Вова.С недавнего времени я опечалена тем что в липецкой облачти отсутствуют фонари на просёлочных дорогах.Говорят ты светочь нашей эпохи.Так вот реши как нибудь проблему моего мозга,просвети.В темноте я плохо ориентируюсь , еду ,а вдоль дороги лес стеной ,ни верстового столба ,ни отбойника с катофотами.Лобовое стекло бликует кагда навстречу идёт машина.Обезопась меня.Направь на путь истинный.Дедушка ,а ты знаешь какие знаки стоят вдоль дорог,разве это знаки .Это же просто баловство,я их в упор не вижу.Что мне шумовые полосы,я с бубенцами хочу .На этом дедушка я заканчиваю своё письмо,а то мозг кипит.Воняшка.
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дерзкий

37 минут назад
Автоледи до пары до времени.ато и в свой анал коленвалом от движка получишь!))))
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Эх

42 минуты назад
99 % после определённого времени не сдадут пдд, и дед мороз тут не причем
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))))

49 минут назад
Если не умеешь ездить, пиши хоть деду Морозу - не поможет. Убогая...
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автоледи

57 минут назад
Я свое удостоверение через анал получила
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Наше имя

58 минут назад
Теперь ей дадут щенка.
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гостья

сегодня, 16:35
ну да...права получила, а знания где то по дороге растеряла...конечно же: лучший способ защиты - это нападение ,вот все как-то едут там норм, а она ну не смогла....ну она то девочка, надо же теперь всех обвинить, тем более страховая против ущерба...
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