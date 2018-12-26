Открытие «Галамарта» в Липецке: главные подарки - денежные сертификаты для гостей

На новогодних праздниках - 5 января 2019 года - в Липецке состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Жители города смогут купить товары по ШОК-ценам, получить денежные сертификаты и просто зарядиться отличным настроением! Адрес магазина: г. Липецк, ТЦ «Москва», ул. Титова, 10.

В этот день «Галамарт» еще больше снижает цены на товары: светодиодная лампа будет стоить всего 19 рублей, электрический чайник – 199 рублей, кастрюля – 199 рублей, напольная сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 299 рублей.

А в 18.00 у гостей будет шанс получить главные подарки праздничного открытия – денежные сертификаты на 5 000, 15 000 и 30 000 рублей на покупки в «Галамарте»! Такие подарки всегда кстати, а в новогоднюю пору – особенно.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое. Помимо низких цен, здесь регулярно действуют акции и скидки, а фирменная «фишка» магазина – сезонные распродажи, так что экономные покупки станут хорошей привычкой.

Адрес магазина: г. Липецк, ТЦ «Москва», ул. Титова, 10.

Часы работы: 09.00-21.00

Праздничное открытие: 5 января с 09.00 до 18.00

www.galamart.ru

Организатор акции: ООО "КА-РЕ", ОГРН от 24.04.2017г. 1177746414812. Адрес: 121309, г.Москва, Улица Большая Филёвская, дом 25, строение 1, комната 608. Подробнее об организаторе акции, сроках и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00.



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