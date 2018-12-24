Общество

16 минут назад

Нарушения в Задонском психоневрологическом интернате угрожали жизни и здоровью людей

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#Ростехнадзор #нарушение #безопасность
Нарушения в Задонском психоневрологическом интернате угрожали жизни и здоровью людей

Эксперты Ростехнадзора проверили три организации в Липецкой области. Итоги выездных мероприятий опубликованы на сайте управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В начале декабря эксперты посетили ООО «Агрофирма «Липецк». В ходе проверки были выявлены и предписаны к устранению нарушения требований промышленной безопасности, в частности: не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта, не организовано проведение тренировок по ликвидации возможных аварийных ситуаций, нарушено антикоррозионное покрытие наружных участков газопровода среднего давления и другие. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. За допущенные нарушения главный энергетик предприятия оштрафован на 20 000 рублей.

В середине ноября сотрудники Ростехнадзора провели плановую выездную проверку учреждения «Задонский психоневрологический интернат». В ходе проверки выявлено 10 нарушений правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил устройства электроустановок. Из-за них была создана угроза жизни и здоровью людей, считают в Ростехнадзоре. Должностному лицу ОГБУ «Задонский психоневрологический интернат» выписали штраф в 2000 рублей; по постановлению суда работа сварочного трансформатора в помещении сварочного поста была остановлена на 60 суток.

В конце октября эксперты выезжали с проверкой ООО «Либойл». Там были выявлены невыполненные пункты ранее выданного предписания. «В частности: не проведена экспертиза промышленной безопасности газоиспользующего оборудования сушильной установки, водогрейного котла, в связи с отсутствием в проектной документации данных о сроках эксплуатации технических устройств и фактического срока службы более 20 лет; отсутствуют технические паспорта на сушильные установки и другие нарушения», указано в сообщение РТН. За совершенное административное правонарушение ответственности должностное лицо - главный инженер ООО «Либойл» - оштрафован на 30 000 рублей.
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#Ростехнадзор #нарушение #безопасность

Комментарии (1)

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ОДИН ГОЛОС

5 минут назад
ЭТО ВСЯ МЕЛОЧЬ ДЛЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ВСЕ ЭТО СТАТИСТИКА
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