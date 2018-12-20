Общество

59 минут назад

Желающих кредитовать мэрию Липецка не нашлось

8 742
#кредит #тендер
Желающих кредитовать мэрию Липецка не нашлось

Управлению благоустройства нужно 30 млн рублей.

На тендер администрации Липецка по предоставлению кредита не нашлось ни одного желающего. Как указано на сайте государственных закупок, на электронный аукцион по предоставлению кредита в 30 млн рублей на 90 дней не заявился ни один подрядчик. Тендер признан несостоявшимся.

30 млн рублей на 90 дней срочно потребовались муниципальному учреждению «Управление благоустройства». За предоставление займа были готовы заплатить 887 671 рубль. Процентная ставка разумная — 12%. Но подрядчикам прописали иные ограничения. Так, предоставление кредита подразумевалось без обеспечения возврата займа. Кредит дается со свободным графиком выборки и правом досрочного полного или частичного погашения кредита без предварительного согласия банка. Кроме того, обязательное условие - отсутствие дополнительных комиссий и иных платежей, устанавливаемых помимо процентной ставки за пользование кредитом.

Если бы тендер состоялся, то «Управление благоустройства» получило бы транш в 30 млн рублей в течение двух дней.
8 742
#кредит #тендер

Комментарии (8)

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Атурчик с перехода

4 минуты назад
придётся подсобить родной мэрии
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Бутер

9 минут назад
Кто отдавать кредит будет?
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П

12 минут назад
Только начал слушать пуйло, Этот Botox живёт в другой России ,У него всё растёт, у него всё хорошо, он процветает,Я и остальные начинают голодать,Путин ,чтоб ты сдох гад! Ты сволочь !
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Сергей

28 минут назад
Введите комментарийА чтобы катки во дворах залить тоже кредиты нужны?Или мы должны по телеку смотреть как москвичи уже два месяца катаются и радоваться за них?Мер и губернатор успели убежать,а кто их заменил успеют убежать?Прессе не до нас,прокуратуре пофиг,народ терпеливый,он вытерпит,а администрации нужно свой карман набить.
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Епте

35 минут назад
Ща уссусь!
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А че

36 минут назад
Сбер?
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дима

37 минут назад
хер пусть понюхают
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цирк

47 минут назад
вот что значит фальсификация выборов-а король то голый
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