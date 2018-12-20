Желающих кредитовать мэрию Липецка не нашлось

Управлению благоустройства нужно 30 млн рублей.

На тендер администрации Липецка по предоставлению кредита не нашлось ни одного желающего. Как указано на сайте государственных закупок, на электронный аукцион по предоставлению кредита в 30 млн рублей на 90 дней не заявился ни один подрядчик. Тендер признан несостоявшимся.



30 млн рублей на 90 дней срочно потребовались муниципальному учреждению «Управление благоустройства». За предоставление займа были готовы заплатить 887 671 рубль. Процентная ставка разумная — 12%. Но подрядчикам прописали иные ограничения. Так, предоставление кредита подразумевалось без обеспечения возврата займа. Кредит дается со свободным графиком выборки и правом досрочного полного или частичного погашения кредита без предварительного согласия банка. Кроме того, обязательное условие - отсутствие дополнительных комиссий и иных платежей, устанавливаемых помимо процентной ставки за пользование кредитом.



Если бы тендер состоялся, то «Управление благоустройства» получило бы транш в 30 млн рублей в течение двух дней.