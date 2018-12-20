Расследование дела об убийстве рецидивистом соседа завершено

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, днем 10 августа 2018 года обвиняемый, уличив соседа в краже своего телефона, пришел в его дом, расположенный по улице Садовая в поселке Добринке. В ходе конфликта гость жестоко избил 37-летнего мужчину. Причем удары он наносил не только руками и ногами, но и самодельной киркой, которую принес с собой и использовал для отбивки бетона от кирпича. С полученными травмами мужчина был госпитализирован в больницу, но, несмотря на оказание медицинской помощи, скончался.

Установлено, что фигурант ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.